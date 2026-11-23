Tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G) mới đây đã công bố kế hoạch tăng cường các nhà máy hoạt động không cần con người can thiệp trong những năm tới nhằm nâng cao năng suất và tiết kiệm tới 10 tỷ USD, đồng thời cắt giảm 20% đến 30% lực lượng lao động cung ứng sản phẩm.

Trong cuộc họp nhà đầu tư ngày 19/11, P&G cho biết đã đầu tư mạnh vào các dây chuyền sản xuất tự động hóa có thể tự vận hành liên tục trong nhiều giờ mà không cần người giám sát, đặc biệt vào ca đêm. Hiện tại, doanh nghiệp này đang vận hành 15 cơ sở sản xuất dạng này trên toàn thế giới và dự kiến sẽ mở rộng thêm vào năm 2027.

P&G cho biết tập đoàn đang đưa các hoạt động không người vận hành lên một tầm cao mới với việc triển khai robot tự hành tại các khu vực bãi bốc dỡ hàng nhà kho và đang thử nghiệm xe tải không người vận hành. Giám đốc Cung ứng Sản phẩm P&G Luc Reynaert nhận định các hoạt động không người vận hành sẽ giúp cải thiện năng suất sản xuất lên tới 20% trong 4 năm tới. Nhà máy sản xuất dao cạo râu Gillette tại Berlin của tập đoàn đã bắt đầu ca làm việc không người vận hành đầu tiên vào năm 2024, cho phép vận hành ca đêm mà không cần kỹ thuật viên, giúp nhân viên tập trung vào các công việc ít mang tính lặp đi lặp lại hoặc tương tác với khách hàng vào ban ngày.

P&G cho biết mô hình ca làm việc không có người vận hành sẽ đòi hỏi bộ máy tinh gọn hơn. Tập đoàn sẽ cắt giảm 20% đến 30% lực lượng lao động cung ứng sản phẩm - bao gồm cả nhân viên nhà thầu - từ nay đến năm 2030. Lực lượng này hiện có khoảng 65.000 người làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, thu mua, hoạch định, kỹ thuật và kiểm soát chất lượng.

Người phát ngôn của P&G cho biết đợt cắt giảm này là một phần của chương trình cải tiến chuỗi cung ứng mang tên Supply 3.0 đã được triển khai vài năm qua. Đợt giảm nhân sự này diễn ra bổ sung cho kế hoạch cắt giảm 7.000 việc làm văn phòng đã công khai vào năm 2025 nằm trong kế hoạch tái cấu trúc hai năm.

Đại diện P&G đánh giá các ca làm việc không người vận hành, tự động hóa và kỹ thuật số hóa đã mang lại mức tăng năng suất kỷ lục và tiết kiệm 2,8 tỷ USD trong năm tài chính 2026, giúp doanh nghiệp này bù đắp chi phí nguyên vật liệu, năng lượng và vận tải gia tăng.

Dù tăng trưởng năng suất lao động trong ngành sản xuất Mỹ có sự nhích nhẹ vào năm 2025, dữ liệu mới công bố ngày 20/11 của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy năng suất lao động tổng hợp vẫn sụt giảm dù Mỹ đầu tư mạnh vào tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Giới chuyên gia nhận định việc cắt giảm nhân sự như P&G chỉ cải thiện năng suất lao động một cách cơ học mà chưa thực sự tạo ra sự thay đổi bản chất.