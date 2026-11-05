Premier League đánh giá cao nỗ lực chống vi phạm bản quyền của Việt Nam

Ngày 27.10 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Bắc Ninh tuyên phạt 14 bị cáo phạm tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” do tham gia vận hành “Bún Chả TV” – dịch vụ phát sóng trực tuyến trái phép các trận đấu thuộc Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League). Premier League hoan nghênh phán quyết và đánh giá cao nỗ lực của cơ quan chức năng Việt Nam.

Tại tòa, 14 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan tố tụng. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đ.T.A, Đ.T.B., N.T.A. và B.T.D. mỗi người 12 tháng tù; năm bị cáo N.A.Đ., M.N.N.M., T.Đ.L., L.X.S. và V.Q.T. cùng lĩnh 10 tháng tù. Hai bị cáo V.N.P. và H.T.T.H. bị phạt 8 tháng tù. Ba bị cáo N.H.N., L.V.T. và K.H.A. bị phạt 10 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Ngoài hình phạt tù, 14 bị cáo chịu tổng mức phạt tiền bổ sung 345 triệu đồng. Tòa cũng quyết định tịch thu toàn bộ phương tiện, thiết bị sử dụng để phạm tội và thu hồi toàn bộ số tiền bất hợp pháp từ hoạt động này. Bản án có hiệu lực sau 15 ngày kháng cáo kể từ ngày 27.10.2026.

Vụ án là vụ hình sự vi phạm bản quyền lớn nhất xét xử tại Việt Nam, đồng thời là lần đầu áp dụng tù giam cho tội xâm phạm quyền tác giả. Cơ quan điều tra xác định nhóm 14 cá nhân thu lợi bất chính 2.406.368.955 đồng, tương đương khoảng 70.000 bảng Anh.

“Bún Chả TV” hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số với các bộ phận chuyên trách, từ lập trình, vận hành website, quản lý nội dung và bình luận viên đến quảng cáo, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và kế toán. Nguồn thu chủ yếu đến từ quảng cáo và điều hướng người dùng sang các trang cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Ông Stefan Sergot, Giám đốc Pháp lý và Thực thi Pháp luật của Giải Ngoại hạng Anh, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh những bản án nghiêm minh này. Kết quả xét xử cho thấy rằng bất kỳ ai tham gia phân phối trái phép nội dung của Giải Ngoại hạng Anh đều phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hình sự nghiêm khắc. Mức án tù giam cùng các khoản tiền phạt được đưa ra là thông điệp răn đe đanh thép gửi tới những đối tượng đang vận hành và kiếm lời từ các dịch vụ phát sóng lậu".

Theo Giám đốc Pháp lý và Thực thi Pháp luật của Giải Ngoại hạng Anh, việc “Bún Chả TV” lồng ghép các quảng cáo cờ bạc phi pháp song song với dịch vụ phát sóng chui cũng phơi bày bản chất tội phạm rộng lớn đằng sau các trang web vi phạm bản quyền. Triệt phá các đường dây này là yếu tố quan trọng để bảo vệ bản quyền giải đấu, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước các nguy cơ tiềm ẩn như mã độc, lừa đảo trực tuyến và nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân...

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc xử lý vụ “Bún Chả TV”. Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác và cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm bản quyền và đưa những đối tượng vi phạm ra trước pháp luật”, ông Stefan nhấn mạnh.

Vụ án tiếp nối BestBuy IPTV năm 2024, bản án hình sự đầu tiên tại Việt Nam về vi phạm bản quyền trực tuyến, và củng cố thông điệp về chế tài nghiêm khắc với dịch vụ phát sóng lậu.