Premier League đang thiếu siêu sao, trừ Haaland

Erling Haaland ghi 117 bàn sau 137 trận tại Premier League và tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới mùa này.

Premier League chưa bao giờ thiếu tiền. Mùa hè 2026 tiếp tục chứng kiến hàng loạt thương vụ lớn, khi các CLB mạnh tay đầu tư vào những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng và có khả năng tăng giá trị trong tương lai.

Nhưng phía sau sức mua ấy lại xuất hiện một nghịch lý. Giải đấu mạnh nhất nước Anh có rất nhiều cầu thủ giỏi, song số gương mặt đủ sức tạo ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi CLB ngày càng ít.

The Guardian từng chỉ ra xu hướng này khi phân tích thị trường chuyển nhượng gần đây. Các đội Premier League ngày càng ưu tiên cầu thủ trẻ, có dữ liệu tốt và khả năng sinh lời trong tương lai, thay vì chi khoản tiền khổng lồ cho những ngôi sao đã thành danh như Vinicius Junior.

Cách làm ấy giúp các CLB giảm rủi ro về tuổi tác và giá trị bán lại. Tuy nhiên, nó cũng khiến Premier League có thêm nhiều cầu thủ tiềm năng hơn là những biểu tượng sẵn có.

Haaland đứng tách khỏi phần còn lại

Erling Haaland là trường hợp khác biệt rõ nhất.

Sau 137 trận tại Premier League, tiền đạo người Na Uy ghi 117 bàn. Anh từng trở thành cầu thủ nhanh nhất chạm mốc 100 bàn ở giải đấu và đã ghi bàn vào cả 23 đối thủ từng đối đầu.

Mùa này, Haaland tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 6 bàn sau 6 vòng. Anh ghi bàn trong 5 trận liên tiếp, trong đó có pha lập công tại Anfield giúp Man City thắng Liverpool 3-0.

Khả năng dứt điểm của Haaland cũng ngày càng hoàn thiện. Sáu bàn mùa này được chia cho chân trái, chân phải và đánh đầu, cho thấy anh không còn phụ thuộc vào một kiểu kết thúc tình huống cố định.

Những con số ấy đủ để Haaland duy trì vị thế chân sút hàng đầu. Nhưng giá trị của anh với Premier League còn nằm ở mức độ nhận diện.

Haaland hiện là cầu thủ hiếm hoi tại Premier League có thể tạo sức hút độc lập với CLB và liên tục kéo sự chú ý bằng những kỷ lục cá nhân.

Haaland là kiểu cầu thủ có thể tạo sức hút độc lập với CLB. Người hâm mộ có thể bật một trận Man City chỉ để chờ xem anh có ghi bàn, phá thêm kỷ lục hay tạo ra một cột mốc mới hay không.

Ngoại hình đặc trưng, phong cách chơi trực diện và khả năng ghi bàn với tần suất rất cao giúp Haaland trở thành nhân vật truyền thông tự nhiên. Premier League hiện không có nhiều cầu thủ sở hữu sức hút tương tự.

Trong quá khứ, giải đấu từng có nhiều cái tên như vậy cùng lúc. Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard, Didier Drogba rồi sau này là Mohamed Salah hay Kevin De Bruyne đều đủ sức đại diện cho một giai đoạn.

Hiện tại, khoảng trống ấy lớn hơn đáng kể. Joao Pedro đang chơi tốt cho Chelsea với 5 bàn và 3 kiến tạo sau 6 vòng. Alexander Isak cũng khởi đầu khá ấn tượng tại Liverpool, còn Bukayo Saka vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal.

Nhưng nếu xét về sức hút toàn cầu, khả năng tạo ra câu chuyện riêng và mức độ nhận diện ngoài phạm vi người hâm mộ CLB, chưa ai trong nhóm ấy đứng ngang Haaland.

Premier League đang mua tiềm năng thay vì mua biểu tượng

Sự thay đổi này không đồng nghĩa Premier League yếu đi. Chất lượng trung bình của giải thậm chí có thể còn cao hơn trước nhờ hệ thống tuyển trạch, dữ liệu và khả năng tài chính vượt trội.

Khác biệt nằm ở cách các CLB tiêu tiền. Thay vì bỏ 150 triệu euro cho một ngôi sao 27 tuổi đã bước vào giai đoạn đỉnh cao, nhiều đội ưu tiên cầu thủ từ 19 đến 22 tuổi, có tiềm năng phát triển và vẫn còn giá trị bán lại lớn sau vài mùa giải.

Premier League ngày càng ưu tiên những cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển, thay vì chi đậm cho các ngôi sao đã thành danh.

The Guardian mô tả cách tiếp cận ấy giống đầu tư vào những “startup” bóng đá: mua sớm, chấp nhận rủi ro và kỳ vọng giá trị cầu thủ tăng mạnh theo thời gian.

Chiến lược này hợp lý về mặt kinh tế, nhưng nó khiến Premier League ngày càng có ít cầu thủ bước vào giải với vị thế siêu sao. Phần lớn phải tự xây dựng tên tuổi sau khi đến Anh.

Florian Wirtz, Joao Pedro hay Morgan Rogers đều có thể trở thành những ngôi sao lớn. Nhưng họ vẫn cần thêm thời gian, danh hiệu và những mùa giải đủ sức định hình vị thế trước khi có thể trở thành biểu tượng toàn cầu.

Trong khi đó, lớp ngôi sao cũ đang dần rời sân khấu. De Bruyne không còn khoác áo Man City, Son Heung-min đã rời Tottenham, còn Salah không còn tạo ảnh hưởng mạnh như giai đoạn đỉnh cao.

Bruno Fernandes hay Saka vẫn có sức hút lớn, nhưng mức độ nhận diện chưa đạt tới tầm của Ronaldo hay Henry trong giai đoạn rực rỡ nhất.

Bối cảnh ấy khiến Haaland càng nổi bật. Ngay cả khi Man City bị bao phủ bởi những tranh cãi tài chính, Haaland vẫn giữ được câu chuyện của riêng mình trên sân. Trận thắng Liverpool 3-0 là ví dụ rõ ràng, khi Anfield liên tục vang lên những tiếng la ó nhắm vào đội khách nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn ghi bàn.

Khả năng liên tục tạo ra những cột mốc giúp Haaland kéo sự chú ý trở lại chuyên môn. Đó cũng là phẩm chất thường thấy ở những siêu sao lớn nhất: họ khiến người ta quan tâm đến mình bất kể xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Premier League không nhất thiết phải sở hữu hàng loạt siêu sao để duy trì sức mạnh thương mại. Bản thân giải đấu đã là một thương hiệu toàn cầu, được nâng đỡ bởi lịch sử CLB, bản quyền truyền hình, tính cạnh tranh và lượng người hâm mộ khổng lồ.

Nhưng một giải đấu lớn vẫn cần những cầu thủ có thể đứng cao hơn cả hệ thống. Hiện tại, Haaland gần như là người duy nhất làm được điều ấy một cách rõ ràng. Premier League vẫn có rất nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng số gương mặt đủ sức khiến người hâm mộ bật TV chỉ để xem riêng mình đang ít hơn trước.

Và trong khoảng trống ấy, Haaland đang đứng tách khỏi phần còn lại.