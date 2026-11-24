Ở nội dung nam, cự ly 1.200m, đội ghe Prêk On Đơk 2 (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ) thi đấu nổi bật, vượt qua 66 đội tham dự để giành chức vô địch. Đội Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hòa, TP Cần Thơ) xếp thứ nhì; Chrungkhmer (Cà Mau) đoạt giải ba và Sro Lôn 2 (Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) giành giải tư.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao thưởng các đội ghe Ngo nam đạt thứ hạng cao.

Đối với nội dung nữ, thi đấu cự ly 1.000m, đội Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) tiếp tục khẳng định vị thế khi giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Các đội ghe Kos Thum 1, Ngan Dừa và Kos Thum 2, đều đến từ Cà Mau, lần lượt đoạt giải nhì, ba và tư.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao thưởng các đội ghe Ngo nữ đạt thứ hạng cao.

Theo Ban tổ chức, đội đoạt giải nhất mỗi nội dung được trao cúp vô địch và tiền thưởng 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng.

Các đội ghe Ngo tranh tài với tinh thần thi đấu hết mình.

Giải đua ghe Ngo năm 2026 khép lại, để lại nhiều dấu ấn qua những màn tranh tài hấp dẫn, tinh thần thi đấu hết mình của các đội ghe và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Qua hoạt động này, đồng bào Khmer có thêm dịp gặp gỡ, giao lưu, củng cố tình đoàn kết, cùng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Sự kiện cũng góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.