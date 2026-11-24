Chiều 24/11, tại khán đài đua ghe Ngo trên sông Maspero (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), Ban tổ chức Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 – tranh Cúp Nhựa Bình Minh tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đội đua đạt thành tích xuất sắc.

Các đội ghe Ngo tranh tài quyết liệt trên sông Maspero trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo khán giả. Ảnh: Trung Phạm

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, giải đấu thu hút 84 đội ghe Ngo nam, nữ trong và ngoài thành phố tham gia, mang đến những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Kết thúc các lượt đua chung kết, ở nội dung nam (cự ly 1.200m), đội ghe Ngo Prêk On Đơk 2 (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ) xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hòa, TP Cần Thơ); giải Ba thuộc về đội Chrungkhmer (tỉnh Cà Mau) và giải Tư thuộc về đội Sro Lôn 2 (xã Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ).

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao giải Nhất cho đội ghe Ngo nam Prêk On Đơk 2. Ảnh: Trung Phạm

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao giải Nhất cho đội ghe Ngo nữ Tum Núp. Ảnh: Trung Phạm

Ở nội dung nữ (cự ly 1.000m), đội ghe Ngo Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội Kos Thum 1; giải Ba thuộc về đội Udom Meanchey và giải Tư thuộc về đội Kos Thum 2 (cả ba đội đều đến từ tỉnh Cà Mau).

Tiền thưởng giải nhất là 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng cho cả nội dung nam và nữ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi. Ảnh: Trung Phạm

Là hoạt động trọng tâm của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026, giải đấu không chỉ thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết của các đội đua mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môn thể thao truyền thống, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh con người và du lịch TP Cần Thơ đến du khách gần xa.