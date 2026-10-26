POS chính thức 'về đích' sớm kế hoạch kinh doanh cả năm

Bước vào mùa công bố báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (HNX: POS) đã công bố kết quả kinh doanh của mình. Dựa trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, công ty đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và lợi nhuận, vượt chỉ tiêu kinh doanh cả năm mà doanh nghiệp đặt ra.

Về tình hình doanh thu, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2026 đạt hơn 1.645 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với con số 812 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 3.918 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với mức 1.716 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo tài chính, động lực tăng trưởng của doanh thu đến từ mảng dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ công trình biển và bờ tự thực hiện, vượt mức 3.601 tỷ đồng trong 9 tháng.

Mức tăng trưởng doanh thu trên cũng đã kéo theo sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong quý III/2026 đạt hơn 84 tỷ đồng, cao hơn gần 4 lần mức 22,75 tỷ đồng đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế trong quý III/2026 đạt gần 71 tỷ đồng đồng và lũy kế 9 tháng vượt qua 149 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý III đạt gần 57 tỷ đồng đồng và tính chung lũy kế 9 tháng đạt hơn 119 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Đại hội đồng cổ đông POS đã thông qua mục tiêu doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng. Theo đó, POS đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu cả năm chỉ sau 3 quý, vượt kế hoạch doanh thu khoảng 12% và vượt toàn bộ chỉ tiêu lợi nhuận trước lẫn sau thuế.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của công ty tính đến ngày 30/9/2026 đã tăng lên mức 3.623 tỷ đồng, đánh dấu sự mở rộng đáng kể so với mức 2.151 tỷ đồng hồi đầu năm. Chênh lệch này chủ yếu nằm ở nhóm tài sản ngắn hạn, đặc biệt là các khoản phải thu ngắn hạn.

Cụ thể, mục các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng từ mức 600,25 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 1.890,45 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc doanh nghiệp trúng thầu và đẩy mạnh thi công các gói thầu quy mô lớn, dẫn đến khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên gần 1.197 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng cũng đạt 585,8 tỷ đồng so với mức hơn 30,4 tỷ đồng đầu năm.

Tổng tài sản của POS tính đến ngày 30/9/2026 đã tăng lên mức 3.623 tỷ đồng so với 2.151 tỷ đồng đầu năm (Ảnh: POS).

Về phía chi phí phải trả ngắn hạn, khoản mục này cũng chứng kiến sự leo thang từ mức 257,62 tỷ đồng lên gần 1.198,22 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn sự gia tăng này nằm ở chi phí dự án đang thực hiện với giá trị lên tới hơn 1.191,91 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỉ trọng lớn với 2.640 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn, trong khi vốn chủ sở hữu ghi nhận mức 983 tỷ đồng.

Đặc biệt, BCTC ghi nhận sự tồn tại của các khoản tiền gửi tại một số tổ chức tín dụng chịu ràng buộc pháp lý hoặc hạn chế giao dịch. Đơn cử như khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) với giá trị 26 tỷ đồng vẫn đang trong diện hạn chế giao dịch và chờ tuân thủ theo Phương án chuyển giao bắt buộc của Chính phủ.