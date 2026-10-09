Porsche sẽ hồi sinh động cơ 4 xi-lanh trên mẫu SUV mới

Theo MotorTrend, Porsche đang phát triển mẫu SUV cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong, dự kiến ra mắt năm 2028. Mẫu xe có mã nội bộ M1, được xem là sản phẩm kế nhiệm Macan chạy xăng, với tùy chọn động cơ 4 xi-lanh hoặc hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV).

Đây là bước thay đổi trong chiến lược sản phẩm của Porsche, sau khi hãng dừng sản xuất Macan chạy xăng vào năm 2026. Trước đó, hai dòng xe thể thao Boxster và Cayman sử dụng động cơ 4 xi-lanh cũng ngừng sản xuất từ cuối năm 2025.

Việc Macan chuyển sang phiên bản thuần điện khiến danh mục sản phẩm của Porsche không còn mẫu xe nào sử dụng động cơ 4 xi-lanh.

Porsche lên kế hoạch đưa động cơ 4 xi-lanh trở lại trên mẫu SUV mới.

"Chúng tôi cần hồi sinh Macan sử dụng động cơ đốt trong", ông Michael Leiters, Chủ tịch Hội đồng điều hành Porsche AG cho biết. Ông Leiters từng là CEO McLaren trước khi tiếp quản vị trí lãnh đạo Porsche vào tháng 1/2026.

Mẫu SUV mới sẽ phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC) của Audi, dành cho các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Xe dự kiến có hai lựa chọn hệ truyền động, gồm động cơ xăng và hybrid sạc ngoài, cho phép sử dụng điện từ bộ pin có thể sạc bằng nguồn điện bên ngoài.

Porsche chưa công bố dung tích động cơ, công suất cũng như thông số vận hành của mẫu SUV mới. Tên thương mại của xe cũng chưa được xác nhận.

Theo kế hoạch, mẫu SUV này có thể được sản xuất tại nhà máy Leipzig (Đức), nơi Porsche đang lắp ráp Macan thuần điện. Khi ra mắt vào năm 2028, xe sẽ được bán song song với Macan EV, thay vì thay thế dòng xe điện hiện tại.

Macan vốn là một trong những dòng xe bán chạy nhất của Porsche, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ. Năm 2019, hãng công bố kế hoạch chuyển Macan thế hệ tiếp theo sang sử dụng hoàn toàn động cơ điện. Đến năm 2024, Macan EV chính thức xuất hiện trên thị trường.

Tuy nhiên, trong kế hoạch điều chỉnh chiến lược kinh doanh mới, Porsche tiếp tục duy trì các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong thay vì chỉ tập trung phát triển xe điện. Hãng dự kiến cung cấp hai mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, bao gồm hybrid, tương ứng với mỗi mẫu xe thuần điện trong danh mục sản phẩm.

Danh mục động cơ tương lai của Porsche sẽ gồm loại 4, 6 và 8 xi-lanh, cùng các cấu hình hút khí tự nhiên, tăng áp, hybrid sạc ngoài và hybrid hiệu suất cao. Hãng cũng tiếp tục duy trì các lựa chọn hộp số sàn, tự động và ly hợp kép PDK.

Việc đưa động cơ 4 xi-lanh trở lại trên SUV mới cho thấy Porsche đang điều chỉnh kế hoạch điện hóa, duy trì đồng thời xe xăng, hybrid và xe điện để đáp ứng nhu cầu tại các thị trường khác nhau.

Hiện hãng chưa công bố giá bán cũng như những thị trường sẽ phân phối mẫu SUV mới, trong đó có Việt Nam.