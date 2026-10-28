Porsche phục hồi lợi nhuận nhờ chiến lược tái cơ cấu

Theo Reuters, Porsche đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi sau giai đoạn khó khăn do chiến lược điện hóa không đạt kỳ vọng. Hãng từng phải chịu chi phí tái cơ cấu lên tới 2,7 tỷ Euro (khoảng 3 tỷ USD) để điều chỉnh định hướng kinh doanh.

Porsche thay đổi chiến lược kinh doanh

Vào đầu tháng này, CEO Michael Leiters đã trình bày chiến lược mới với các nhà đầu tư. Theo đó, Porsche sẽ tập trung vào những mẫu xe có mức độ cá nhân hóa cao, phiên bản độc quyền và biên lợi nhuận tốt hơn. Hướng đi này có thể khiến quy mô hoạt động của hãng thu hẹp, nhưng được kỳ vọng sẽ giúp tăng lợi nhuận trong dài hạn.

Hãng xe đến từ Đức sẽ tập trung vào những mẫu xe có mức độ cá nhân hóa cao, phiên bản độc quyền và biên lợi nhuận tốt hơn. Điều này có thể khiến doanh số toàn cầu của hãng suy giảm, tuy nhiên lợi nhuận sẽ được cải thiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Porsche 911 là mẫu xe duy nhất trong danh mục sản phẩm của hãng ghi nhận doanh số tăng với mức 12%. Đây cũng là dòng xe chủ lực có biên lợi nhuận cao, phù hợp với định hướng tập trung vào các sản phẩm mang lại giá trị kinh tế lớn hơn.

Vị CEO này cho biết thương hiệu đang triển khai quá trình điều chỉnh chiến lược một cách nhất quán và nhanh chóng. Hãng ưu tiên hoạt động kinh doanh cốt lõi, xây dựng cơ cấu chi phí cạnh tranh và cải thiện lợi nhuận bền vững.

Porsche đạt lợi nhuận 1,74 tỷ Euro trong 9 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận hoạt động của Porsche đạt 1,74 tỷ Euro trong 9 tháng đầu năm, vượt xa mức 40 triệu Euro của cùng kỳ năm trước. Kết quả thấp trong năm trước chủ yếu liên quan đến chi phí gia tăng khi hãng điều chỉnh chiến lược điện hóa.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận hoạt động của hãng đạt 1,74 tỷ Euro, vượt xa mức 40 triệu Euro của cùng kỳ năm trước, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến lược điện hóa không như mong đợi.

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh thu cũng cải thiện đáng kể. Sau khi xuống mức thấp kỷ lục 1,1% trong năm 2025, chỉ số này đã tăng lên 6,9% trong 9 tháng đầu năm nay, nằm trong khoảng mục tiêu 5,5 - 7,5% mà ban lãnh đạo đặt ra cho cả năm.

Dù vậy, hãng vẫn đối mặt với áp lực từ thị trường Trung Quốc, nơi doanh số suy giảm đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Porsche, Volkswagen và Audi. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình tái cơ cấu trong tập đoàn.

Dù vậy, hãng vẫn đối mặt với áp lực từ thị trường Trung Quốc, nơi doanh số suy giảm đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Porsche, Volkswagen và Audi.

Với chiến lược mới, Porsche đang chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sang nâng cao hiệu quả hoạt động, ưu tiên sản phẩm có giá trị cao và kiểm soát chi phí. Kết quả kinh doanh gần đây cho thấy những thay đổi ban đầu đang mang lại tín hiệu tích cực, dù hiệu quả lâu dài vẫn cần được kiểm chứng trong các quý tiếp theo.