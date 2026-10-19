Porsche phát triển siêu xe mới, định vị trên dòng 911

Porsche Mission S - Khi di sản thiết kế gặp tư duy tương lai. (Ảnh: Porsche)

Với Mission S, Porsche tập trung vào thế mạnh cốt lõi là xe thể thao, thay vì tiếp tục mở rộng danh mục SUV. Mẫu xe ý tưởng này mang ngôn ngữ thiết kế mới, đồng thời gợi mở về một siêu xe có vị trí cao hơn dòng 911.

Porsche Mission S hé lộ định hướng siêu xe đầu bảng thế hệ mới. (Ảnh: Porsche)

Ngoại thất Mission S kết hợp dáng vẻ siêu xe cổ điển với những đường nét đặc trưng của Porsche. Phần đầu xe gợi nhớ mẫu xe đua 911 GT1, với hốc hút gió lớn ở trung tâm, vòm bánh xe nhô cao, đèn pha tròn và hai khe thoát gió trên nắp ca-pô.

Ở phía sau, chi tiết quạt nhỏ đặt giữa nắp khoang động cơ lấy cảm hứng từ hệ thống quạt tản nhiệt trên mẫu 917. Cánh gió liền thân, bộ khuếch tán gió cỡ lớn và hệ thống bốn ống xả xếp chồng tạo điểm nhấn cho tổng thể thiết kế.

Khoang nội thất Mission S tiếp tục thể hiện triết lý tập trung vào người lái, với cảm hứng từ các mẫu 356 và 550 Spyder. Xe có 5 cụm đồng hồ kỹ thuật số nhưng không trang bị màn hình thông tin giải trí trung tâm. Thay vào đó, Porsche sử dụng giá đỡ điện thoại có thể thu gọn, tích hợp kết nối MagSafe, để người lái truy cập ứng dụng hoặc sử dụng chức năng dẫn đường trên thiết bị cá nhân.

Siêu xe mới mang dấu ấn huyền thoại. (Ảnh: Porsche)

Các chi tiết khác gồm nút gạt vật lý trên bảng táp-lô, ghế thể thao dạng bucket đi kèm dây đai an toàn kiểu xe đua và cần số làm từ sợi carbon.

Trước đó, Porsche từng giới thiệu Mission X với định hướng siêu xe thuần điện, nhưng dự án không tiến xa hơn trong bối cảnh sự quan tâm dành cho siêu xe điện hiệu suất cao suy giảm. Sự xuất hiện của các mẫu Ferrari F80 và McLaren W1 sử dụng hệ truyền động hybrid cũng đặt ra thêm áp lực cạnh tranh.