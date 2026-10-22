Porsche mở khóa đào tạo drift 911 GT3, giá từ 1.500 USD

Theo Carscoops, Porsche sẽ triển khai khóa học drift 911 GT3 trong nửa ngày với chi phí 1.500 USD. Khóa đào tạo này sẽ là một phần chương trình Track Experience của Porsche từ năm sau. Trong trường hợp bất kỳ ai mong muốn một trải nghiệm kéo dài và toàn diện hơn, một chương trình GT3 kéo dài 3 ngày cũng được cung cấp với chi phí 23.000 USD.

Cả 2 khóa đào tạo mới đều được cung cấp độc quyền tại Barber Motorsports Park ở Birmingham (tiểu bang Alabama, Mỹ), nằm trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm đường đua Porsche Track Experience.

Trước đây, chương trình của Porsche chưa từng dành trọn vẹn một khóa đào tạo lái xe cho dòng xe duy nhất. Tuy nhiên ở các khóa đào tạo drift nói trên, tất cả người tham gia sẽ được cầm lái Porsche 911 GT3.

Khóa học “dễ” hơn là GT Drift, diễn ra trong nửa ngày và sẽ bắt đầu với một buổi lý thuyết ngắn về động lực học, trước khi các học viên di chuyển ra sa hình trượt ướt. Tại đây, giáo trình sẽ bao gồm các kỹ thuật đè phanh khi vào cua, bài tập ép xoay ngang thân xe và thực hành drift chuyên sâu.

Trải nghiệm thực tế của cây viết Carscoops với các khóa học của Porsche cho thấy quá trình nâng cấp kỹ năng theo từng bước là chìa khóa cốt lõi. Việc chủ động ép xe trượt đuôi và biết cách kiểm soát cú trượt đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Với giá 1.500 USD cho một khóa học nửa ngày, không thể kỳ vọng người tham gia có thể ngay lập tức thành thạo kỹ năng drift xe thể thao. Tuy nhiên, việc nhận được sự hướng dẫn chuyên nghiệp trên một chiếc GT3, trong một môi trường được thiết kế chuyên biệt để khám phá các giới hạn của xe vẫn thu hút sự quan tâm khá lớn từ những khách hàng giàu có.

Trong năm 2027, chương trình Porsche Track Experience còn bao gồm khóa học nâng cao Masters GT - chương trình chỉ dành cho khách mời là những người đã hoàn thành khóa Masters RS của Porsche.

Điều này đồng nghĩa không phải ai cũng có thể tham gia khóa học drift nâng cao kéo dài 3 ngày, dù sẵn sàng chi khoản tiền đắt đỏ đến 23.000 USD.

Ngày đầu tiên của Masters GT diễn ra ra tại sa hình thử nghiệm Barber Proving Grounds, tập trung vào kỹ năng kiểm soát xe nâng cao.

Hai ngày tiếp theo, người tham gia chuyển sang đường đua chính, được cho luân phiên giữa các lượt chạy tự do trên đường đua và phân tích chi tiết dữ liệu hành trình.

Với khóa Masters GT, Porsche hứa hẹn mang đến thời gian chạy trên đường đua nhiều hơn, kèm cặp 1-1 cá nhân hóa cùng với quy trình phân tích hiệu suất chuyên sâu. Tương tự GT Drift, 911 GT3 là dòng xe duy nhất được sử dụng trong khóa đào tạo Masters GT.

Ở thời điểm hiện tại, khóa đào tạo Masters RS kéo dài 3 ngày đang là tùy chọn đắt đỏ nhất với chi phí 10.600 USD. Do vậy khi Masters GT ra mắt vào năm sau với giá 23.000 USD, khách hàng đang kỳ vọng đây sẽ là đỉnh cao mới trong chương trình trải nghiệm Porsche Track Experience.

Một vài lựa chọn dễ tiếp cận khác đang được Porsche triển khai bao gồm khóa học nhập môn Precision kéo dài một ngày có chi phí 2.500 USD tại Barber và 3.600 USD tại Laguna Seca.

Khóa đào tạo Performance kéo dài 2 ngày có giá 5.000 USD hoặc 6.700 USD tùy địa điểm, trong khi khóa Masters 3 ngày đòi hỏi người tham gia phải trả 6.600-9.200 USD.