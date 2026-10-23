Porsche Mission S ra mắt: Siêu xe thể thao mới nằm trên 911

Porsche Mission S vừa chính thức được giới thiệu, đây là mẫu xe ý tưởng đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược xe thể thao hiệu suất cao của hãng. Không đơn thuần là một bản thiết kế trình diễn, mẫu concept này còn mở ra triển vọng về một dòng siêu xe động cơ đặt giữa hoàn toàn mới, định vị phía trên 911 trong danh mục sản phẩm.

Porsche Mission S hé lộ định hướng thiết kế tương lai của hãng xe thể thao Đức.

Thay vì phát triển hypercar giới hạn số lượng, Porsche định hướng dòng xe tương lai trở thành một phần lâu dài trong danh mục sản phẩm. Mission S hiện chưa có thông số vận hành chính thức, nhưng thiết kế ngoại thất và nội thất đã phần nào thể hiện cách hãng kết hợp di sản thể thao với công nghệ hiện đại.

Về ngoại hình, Porsche Mission S kế thừa cảm hứng từ những mẫu xe nổi tiếng như 911, 959, 917 và 911 GT1. Phần đầu xe thấp, cụm đèn pha tròn cùng các vòm bánh xe nhô cao tạo nên diện mạo đậm chất Porsche, trong khi tỷ lệ thân xe được điều chỉnh theo cấu trúc động cơ đặt giữa. Đường nóc thấp và phần đuôi rộng góp phần nhấn mạnh dáng vẻ của một mẫu xe thể thao hiệu suất cao.

Phía trước của Porsche Mission S.

Ngôn ngữ thiết kế mang tên “Floating Volumes” được Porsche áp dụng để tạo cảm giác các bề mặt thân xe nổi phía trên cấu trúc bên dưới. Đặc điểm này thể hiện rõ ở phần đuôi với thiết kế “car-in-car” lấy cảm hứng từ 911 GT1, bao quanh khu vực động cơ. Đường nét nối liền hệ thống đèn trước và sau giúp tổng thể liền mạch, trong khi cánh gió chủ động phía sau đảm nhiệm vai trò khí động học.

Một số chi tiết khác tiếp tục gợi nhắc lịch sử đua xe của thương hiệu. Cấu trúc làm mát động cơ lấy cảm hứng từ quạt gió trên Porsche 917, còn bộ la-zăng trọng lượng nhẹ tái hiện kiểu thiết kế dạng mặt số điện thoại từng xuất hiện trên Porsche 928. Theo giám đốc điều hành Porsche Michael Leiters, mục tiêu của mẫu concept là tạo ra một chiếc xe có cấu trúc mới nhưng vẫn có thể được nhận diện ngay lập tức là Porsche.

Phía sau của Porsche Mission S.

Khoang lái của Mission S cũng được phát triển theo hướng ưu tiên người lái, lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao cổ điển như 550 Spyder và 356. Các đường nét trên bảng táp-lô kéo dài sang ốp cửa, tạo cảm giác buồng lái bao quanh người điều khiển. Thay vì phụ thuộc vào màn hình cỡ lớn, Porsche kết hợp giao diện kỹ thuật số với nhiều nút bấm và công tắc vật lý.

Phía sau vô lăng là năm cụm đồng hồ hình tròn, trong đó đồng hồ vòng tua động cơ nằm ở trung tâm. Thiết kế này kết hợp kim chỉ analog với màn hình kỹ thuật số, đồng thời cho phép thay đổi cách hiển thị theo chế độ lái. Khi chế độ vận hành được lựa chọn, đồng hồ trung tâm dịch chuyển gần hơn về phía người lái và các thông tin còn lại được sắp xếp lại để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Khoang lái của Mission S cũng được phát triển theo hướng ưu tiên người lái, lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao cổ điển như 550 Spyder và 356.

Porsche Mission S còn duy trì những chi tiết điều khiển quen thuộc như núm xoay dạng nhấn và kéo, cụm Sport Chrono kết hợp phong cách truyền thống với chức năng số và vị trí đặt chìa khóa bên trái vô lăng. Đáng chú ý, xe không có màn hình cảm ứng trung tâm cố định hay màn hình riêng cho hành khách. Thay vào đó là sử dụng giá đỡ điện thoại thông minh có thể thu gọn, tương thích MagSafe của Apple. Ứng dụng My Porsche được định hướng hỗ trợ truy cập chức năng xe và tùy chỉnh giao diện đồng hồ theo phong cách các mẫu Porsche trong quá khứ.

Không gian nội thất của Porsche Mission S sử dụng tông trắng, xám và đỏ, đi cùng những vật liệu hoàn thiện riêng dành cho mẫu concept. Porsche cũng giới thiệu các màu sơn ngoại thất Firn White Metallic và Light Red Metallic, kết hợp với những chi tiết tối màu trong cabin nhằm nhấn mạnh tinh thần thể thao.

Không gian nội thất của Porsche Mission S sử dụng tông trắng, xám và đỏ, đi cùng những vật liệu hoàn thiện riêng dành cho mẫu concept.

Mission S nằm trong chiến lược “Sportwagenschmiede '35”, hướng đến việc phát triển nền tảng siêu xe thể thao động cơ đặt giữa mới và định hình ngôn ngữ thiết kế cho các sản phẩm tương lai. Dòng xe thương mại dự kiến sẽ nằm trên 911, trở thành một nhánh riêng trong danh mục xe thể thao của Porsche thay vì chỉ là mẫu xe trình diễn được sản xuất giới hạn.

Mission S nằm trong chiến lược “Sportwagenschmiede '35”.

Về hệ truyền động, Porsche xác nhận mẫu xe thể thao tương lai sẽ không sử dụng hệ thống thuần điện chạy bằng pin. Theo MotorTrend, nền tảng mới đang được phát triển theo hướng có thể hỗ trợ động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid. Tuy nhiên, hãng chưa công bố cấu hình động cơ, công suất, khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa, giá bán hay thời điểm thương mại hóa.