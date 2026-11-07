Porsche làm máy pha cà phê espresso độc lạ, giá đắt vẫn 'cháy' hàng

Đây không phải lần đầu Porsche thử sức với những sản phẩm ngoài ngành ô tô. Vài năm trước, hãng xe Đức từng hợp tác sản xuất máy pha cà phê espresso và nhanh chóng bán hết toàn bộ sản phẩm chỉ sau 8 giờ mở bán, dù mức giá lên tới 7.000 USD (gần 180 triệu đồng).

Trong lần hợp tác mới, Porsche bắt tay với La Marzocco, thương hiệu chuyên sản xuất máy pha cà phê cao cấp của Italy, giới thiệu phiên bản đặc biệt Linea Micra. Sản phẩm được thiết kế nhằm tôn vinh chiếc Porsche 911 Carrera RS 2.7, một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng của hãng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chi tiết cánh gió đuôi vịt (ducktail) đặc trưng của 911 Carrera RS 2.7, được tái hiện trên phần giá đỡ cốc phía trên máy. Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu màu sơn, kiểu chữ và những chi tiết nhận diện lấy cảm hứng từ thiết kế xe thể thao Porsche.

Các đồng hồ đo áp suất được phối kim màu đỏ và xanh lá cây, trong khi mặt đồng hồ xuất hiện ký hiệu RS và 2.7. Bên hông máy có gắn bảng đánh số phiên bản giới hạn với dòng chữ "One of 911", nhấn mạnh tính sưu tầm của sản phẩm.

Porsche và La Marzocco cung cấp 3 lựa chọn màu sắc. Tại thị trường Mỹ, khách hàng có thể chọn phiên bản màu trắng - xanh lá cây hoặc cam - đen, mỗi màu chỉ được sản xuất 911 chiếc. Riêng thị trường Đức có thêm phiên bản màu trắng - xanh lam, mô phỏng màu sắc của chiếc 911 Carrera RS 2.7 nguyên bản, với số lượng giới hạn chỉ 150 chiếc.

Với mức giá 7.911 USD chưa bao gồm thuế (hơn 205 triệu đồng), chiếc máy pha cà phê này không dành cho số đông. Tuy nhiên, ngoài thiết kế mang đậm dấu ấn Porsche, sản phẩm còn được trang bị nhiều tính năng phục vụ nhu cầu pha chế chuyên nghiệp.

Về cơ bản, phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên nền tảng La Marzocco Linea Micra. Máy có tay cầm lọc cà phê linh hoạt, hỗ trợ nhiều kiểu pha chế như vòi đơn, vòi đôi hoặc không đáy.

Người dùng có thể kết nối với ứng dụng để điều chỉnh nhiệt độ nước và thiết lập lịch hoạt động. Bình chứa nước có dung tích 2 lít, đi kèm hệ thống đèn LED hỗ trợ quá trình sử dụng. Những chi tiết này giúp sản phẩm không chỉ mang tính trưng bày mà còn đáp ứng nhu cầu pha espresso tại nhà.

Bên cạnh máy pha cà phê, hai thương hiệu còn giới thiệu máy xay cà phê phiên bản đặc biệt, phát triển dựa trên dòng La Marzocco Pico. Sản phẩm có màu sắc đồng bộ với máy pha, được trang bị 3 chế độ ghi nhớ, khả năng điều chỉnh độ mịn vô cấp và chế độ xay thủ công.

Máy xay còn có tay cầm lọc cà phê gắn nam châm và phễu chứa hạt tự đóng, cùng các chi tiết nhận diện RS và logo hợp tác giữa hai thương hiệu. Giá bán được công bố ở mức 2.125 USD (khoảng 56 triệu đồng), chưa bao gồm thuế. Như vậy, nếu mua trọn bộ máy pha và máy xay, khách hàng sẽ phải chi 10.036 USD, tương đương khoảng 263 triệu đồng, chưa tính thuế và phí vận chuyển.

Không dừng lại ở hai thiết bị chính, Porsche còn tung ra một loạt phụ kiện mang chủ đề cà phê để phục vụ những khách hàng muốn sở hữu trọn bộ sưu tập. Trong đó, hộp đựng hương thơm cà phê có giá 135 USD (khoảng 3,5 triệu đồng), khăn giấy chuyên dụng cho barista có giá 69 USD (khoảng 1,8 triệu đồng).

Hãng xe Đức cũng bán các mô hình thu nhỏ Porsche 911 Carrera RS 2.7 với màu sắc tương ứng phiên bản máy pha cà phê. Ngoài ra, bộ hai cốc espresso kèm đĩa lót có giá 105 USD (khoảng 2,7 triệu đồng), trong khi từng chiếc cốc riêng lẻ có giá khoảng 35 USD (khoảng 900.000 đồng).

Với mức giá của cả bộ sản phẩm lên tới hơn 260 triệu đồng, bộ sưu tập này rõ ràng hướng đến nhóm khách hàng giàu có và những người đam mê thương hiệu Porsche, hơn là người dùng cà phê thông thường.

Tuy nhiên, đợt máy pha cà phê Porsche trước đó bán hết chỉ sau 8 giờ cho thấy sức hút của những sản phẩm mang dấu ấn thương hiệu xe thể thao Đức. Vì vậy, không loại trừ khả năng phiên bản hợp tác mới với La Marzocco cũng nhanh chóng được giới sưu tầm săn đón.

(Theo Carscoops)