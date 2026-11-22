Porsche chính thức giới thiệu Cayenne Electric tại Việt Nam với hai kiểu dáng SUV và SUV Coupé. Đây là mẫu SUV thuần điện lớn nhất của thương hiệu Đức, được phân phối với ba phiên bản, giá bán từ 4,72 tỷ đồng đến 6,41 tỷ đồng.

Cụ thể, Cayenne Electric bản tiêu chuẩn có giá 4,72 tỷ đồng, bản S giá 4,93 tỷ đồng và bản Turbo giá 6,32 tỷ đồng. Với kiểu dáng Coupé, giá bán tương ứng là 4,82 tỷ đồng, 5,04 tỷ đồng và 6,41 tỷ đồng.

Thế hệ thứ 4 của dòng xe Cayenne chính thức được ra mắt tại Trung tâm Porsche Sài Gòn vào ngày 21/11/2026.

Sức mạnh tới 1.156 mã lực, sạc pin chưa đầy 16 phút

Điểm đáng chú ý nhất trên Cayenne Electric nằm ở khả năng vận hành. Cả ba phiên bản đều sử dụng hệ thống hai động cơ điện, dẫn động bốn bánh toàn thời gian, nhưng có sự khác biệt đáng kể về công suất.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có công suất 408 mã lực, tăng lên 442 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Khả năng tăng tốc 0-100km/giờ mất 4,8 giây. Cayenne S có công suất 543 mã lực, có thể đạt 666 mã lực với Launch Control, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 3,8 giây.

Cayenne S thuần điện mới.

Cao nhất là phiên bản Cayenne Turbo với công suất tối đa 857 mã lực, có thể đạt tới 1.156 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Nhờ đó, mẫu SUV nặng hơn 2,5 tấn có thể tăng tốc 0-100km/giờ trong 2,5 giây, 0-200 km/giờ trong 7,4 giây và đạt tốc độ tối đa 260km/giờ.

Những thông số này đưa Cayenne Electric vào nhóm SUV thuần điện có hiệu năng cao hàng đầu thị trường. Tuy nhiên, Porsche không chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc mà còn chú trọng duy trì đặc tính vận hành thể thao.

Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ thống treo khí nén chủ động PASM. Các công nghệ như Porsche Active Ride, đánh lái bánh sau tối đa 5 độ và hệ thống phanh gốm composite PCCB tiếp tục hỗ trợ khả năng kiểm soát thân xe. Đáng chú ý, hệ thống tái tạo năng lượng khi phanh có công suất thu hồi tối đa 600kW, tương đương công nghệ sử dụng trên xe đua Formula E.

Về khả năng di chuyển, Cayenne Electric có phạm vi hoạt động tối đa 643km ở kiểu dáng SUV và 661km ở bản Coupé. Với Cayenne S, các con số tương ứng là 653km và 669km, trong khi Cayenne Turbo đạt 624km và 637km.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400kW. Trong điều kiện phù hợp, pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút.

Mở rộng hệ sinh thái sạc, hướng tới khách hàng xe sang

Cùng với việc đưa Cayenne Electric về Việt Nam, Porsche cũng phát triển các giải pháp hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xe thuần điện. Theo thông tin từ hãng, hiện có 6 trạm sạc công suất cao, sạc nhanh được bố trí dọc cả nước, một số điểm khác đang trong quá trình hoàn thiện.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể sạc xe miễn phí tại hai trung tâm Porsche ở Hà Nội và TP.HCM. Hãng cũng bố trí đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên gia khảo sát và tư vấn lắp đặt thiết bị sạc tại nhà, giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

Đây là những yếu tố quan trọng đối với nhóm khách hàng xe sang, vốn có yêu cầu cao về sự thuận tiện và trải nghiệm dịch vụ. Với xe điện hiệu năng cao, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc không chỉ ảnh hưởng đến quyết định mua xe mà còn quyết định mức độ sẵn sàng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang phương tiện thuần điện.

Nội thất tùy chọn bọc da phối hai tông với những gam màu mới.

Trên thị trường, Cayenne Electric sẽ cạnh tranh trong nhóm SUV điện cao cấp với những cái tên như Lotus Eletre, BMW iX hay Mercedes-Benz EQE SUV và EQS SUV. Trong đó, Lotus Eletre có phiên bản đạt công suất tối đa 905 mã lực, là đối thủ đáng chú ý xét về hiệu năng.

Tuy nhiên, Cayenne Electric có lợi thế từ nền tảng phát triển xe thể thao lâu năm của Porsche, kết hợp giữa sức mạnh động cơ điện, công nghệ khung gầm và khả năng tùy biến trang bị. Mức giá khởi điểm 4,72 tỷ đồng cũng cho thấy đây là sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng có khả năng tài chính cao, thay vì phân khúc xe điện phổ thông.

Tùy chọn cụm đèn LED Ma trận HD thông minh.

Một điểm đáng chú ý khác là việc bổ sung phiên bản thuần điện giúp Cayenne trở thành dòng xe có đầy đủ ba lựa chọn truyền động gồm động cơ đốt trong, hybrid sạc ngoài (E-Hybrid) và thuần điện. Theo đại diện Porsche Việt Nam, việc duy trì đồng thời các lựa chọn này giúp khách hàng linh hoạt hơn trong quyết định mua xe, đồng thời cho phép hãng điều chỉnh danh mục sản phẩm theo diễn biến thị trường và xu hướng di chuyển thân thiện môi trường.

Thực tế, lựa chọn xe điện của khách hàng không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay khả năng vận hành mà còn gắn với thói quen sử dụng và điều kiện hạ tầng. Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, một số khách hàng Porsche cho biết yếu tố môi trường, mong muốn trải nghiệm và khám phá những hành trình dài là những lý do khiến họ quan tâm đến xe thuần điện.

Với Cayenne Electric, Porsche tiếp tục mở rộng lựa chọn xe điện ở phân khúc cao cấp, nơi bài toán chuyển đổi xanh không chỉ là thay thế động cơ đốt trong bằng mô-tơ điện mà còn phải duy trì hiệu năng, trải nghiệm lái và chất lượng dịch vụ vốn là những yếu tố làm nên giá trị của thương hiệu.