Porsche đối mặt với kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Volkswagen đang đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng khi tập đoàn ôtô lớn nhất châu Âu công bố các khoản chi phí một lần lên tới 11,5 tỷ USD, phần lớn liên quan đến Porsche. Tập đoàn đồng thời đưa ra cảnh báo lợi nhuận, dự kiến biên lợi nhuận năm 2026 chỉ đạt tối đa 1%, giảm đáng kể so với mức dự báo trước đó từ 4% đến 5,5%.

Porsche buộc phải cắt giảm 13.100 nhân sự

Trong bối cảnh này, Porsche có thể phải thực hiện thêm các biện pháp tái cấu trúc quy mô lớn. Theo báo cáo của Handelsblatt, kế hoạch phục hồi của tập đoàn Volkswagen dự kiến cắt giảm hơn 4.000 việc làm tại hãng xe thể thao này.

Volkswagen đang đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng khi tập đoàn ôtô lớn nhất châu Âu công bố các khoản chi phí một lần lên tới 11,5 tỷ USD, phần lớn liên quan đến Porsche.

Các tài liệu ghi nhận thỏa thuận gần đây của Hội đồng Giám sát Volkswagen về đợt tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử tập đoàn cho thấy phương án cắt giảm khoảng 4.100 nhân sự tại Porsche đang được xem xét. Theo Handelsblatt, biện pháp này nhằm giải quyết khoản thiếu hụt chi phí quản lý khoảng 804 triệu USD và được triển khai bên cạnh những thỏa thuận cắt giảm nhân sự hiện có.

Vào tháng 7/2026, ban lãnh đạo và đại diện người lao động đã thống nhất cắt giảm thêm 5.000 việc làm, sau 4.000 vị trí được công bố trước đó. Tổng cộng 9.000 việc làm đã nằm trong kế hoạch cắt giảm, tương đương khoảng 1/5 lực lượng lao động của Porsche vào năm 2035.

Kế hoạch phục hồi của tập đoàn Volkswagen dự kiến cắt giảm hơn 4.000 việc làm tại Porsche. Với 9.000 việc làm phải bị cắt giảm theo kế hoạch trước đó, tổng số lượng nhân sự phải thôi việc lên đến 13.100 người.

Nếu phương án cắt giảm thêm 4.100 nhân sự được thông qua, tổng số việc làm bị loại bỏ sẽ lên tới 13.100 vị trí. Con số này tương đương gần 1/3 lực lượng lao động Porsche. Tuy nhiên, Volkswagen Group chỉ có thể đưa ra khuyến nghị và không có quyền đơn phương áp đặt biện pháp cắt giảm lên thương hiệu này.

Porsche nỗ lực tái cấu trúc nhằm phục hồi lợi nhuận

Quy mô tái cấu trúc phản ánh những áp lực mà Porsche đang phải đối mặt. Doanh số tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, tác động từ thuế quan của Mỹ gây sức ép lên lợi nhuận, trong khi việc điều chỉnh chiến lược xe điện khiến hãng phải chịu chi phí lên tới hàng tỷ USD.

Doanh số tại Trung Quốc sụt giảm mạnh, tác động từ thuế quan của Mỹ gây sức ép lên lợi nhuận, trong khi việc điều chỉnh chiến lược xe điện khiến Porsche phải chịu chi phí lên tới hàng tỷ USD.

Trong năm 2025, Porsche ghi nhận biên lợi nhuận chỉ 1,1%, giảm mạnh so với gần 9% vào năm 2024. Vào tháng 6/2026, CEO Michael Leiters đã trình bày kế hoạch phục hồi Strategy 2035, tập trung vào mục tiêu cải thiện lợi nhuận thay vì theo đuổi sản lượng bán hàng.

Porsche sẽ tiếp tục tập trung vào xe thể thao, cảm giác lái, hiệu suất vận hành và tính độc quyền. Hãng đồng thời dự kiến tinh giản số lượng biến thể của các dòng xe hiện tại, trong khi vẫn duy trì song song 3 loại hệ truyền động gồm động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện.

Porsche sẽ tiếp tục tập trung vào xe thể thao, cảm giác lái, hiệu suất vận hành và tính độc quyền. Hãng đồng thời dự kiến tinh giản số lượng biến thể của các dòng xe hiện tại, trong khi vẫn duy trì động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện.

Đề xuất cắt giảm thêm nhân sự từ Volkswagen cho thấy quy mô đầy đủ của kế hoạch tái cấu trúc Porsche vẫn chưa được công bố. Các biện pháp tiếp theo có thể tiếp tục tác động đến người lao động cũng như những cơ sở sản xuất và hoạt động của thương hiệu xe thể thao Đức.