Dòng xe thuần điện hoàn toàn mới được phân phối song song với các biến thể động cơ xăng và hybrid sạc ngoài (E-Hybrid) hiện hành. Giá bán tiêu chuẩn đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT và gói dịch vụ bảo dưỡng 4 năm.

Phiên bản Cayenne Turbo thuần điện đạt công suất tối đa 1.156 PS, có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 2,5 giây. (Ảnh: Porsche) ↵

Cụ thể, bảng giá niêm yết của từng phiên bản như sau:

Cayenne thuần điện (Tiêu chuẩn): 4,72 tỷ đồng (bản SUV) và 4,82 tỷ đồng (bản SUV Coupé).

Cayenne S thuần điện: 4,93 tỷ đồng (bản SUV) và 5,04 tỷ đồng (bản SUV Coupé).

Cayenne Turbo thuần điện: 6,32 tỷ đồng (bản SUV) và 6,41 tỷ đồng (bản SUV Coupé).

Về kích thước, Cayenne thuần điện có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.985 x 1.980 x 1.674 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.020 – 3.023 mm, dài hơn thế hệ sử dụng động cơ đốt trong gần 13 cm. Hệ số cản gió của xe đạt mức 0,25 Cd đối với kiểu dáng SUV và 0,23 Cd trên bản SUV Coupé.

Kiểu dáng SUV Coupé của Cayenne thuần điện có phần mui vuốt dốc về sau, tối ưu khí động học với hệ số cản gió chỉ 0,23 Cd. (Ảnh: Porsche)

Cả 3 cấu hình đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian kết hợp 2 mô-tơ điện. Ở bản Tiêu chuẩn, xe sản sinh công suất tối đa 442 PS (khi kích hoạt chế độ Overboost) và mô-men xoắn 835 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,8 giây, vận tốc tối đa 230 km/h. Phiên bản Cayenne S có công suất 666 PS, mô-men xoắn 1.080 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Porsche Cayenne thuần điện thế hệ thứ tư sở hữu chiều dài cơ sở đạt 3.020 – 3.023 mm, rộng rãi hơn bản chạy xăng gần 13 cm. (Ảnh: Porsche)

Cao cấp nhất là bản Cayenne Turbo với công suất lên tới 1.156 PS cùng mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm khi kích hoạt tính năng Launch Control. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 260 km/h. Theo công bố từ hãng, đây là mẫu SUV thương mại mạnh mẽ nhất của Porsche tính đến thời điểm hiện tại.

Không gian khoang lái của Porsche Cayenne thuần điện với cụm màn hình kỹ thuật số trải dài và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. (Ảnh: Porsche)

Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm PPE với kiến trúc điện 800 V, trang bị bộ pin dung lượng 113 kWh. Phạm vi di chuyển tối đa sau một lần sạc đầy theo chuẩn WLTP đạt 623 – 653 km ở bản SUV và lên đến 669 km đối với bản SUV Coupé. Công nghệ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW cho phép nạp dung lượng pin từ 10% lên 80% trong thời gian dưới 16 phút trong điều kiện tiêu chuẩn.

Danh mục trang bị tiêu chuẩn trên cả 6 phiên bản bao gồm hệ thống treo khí nén chủ động PASM, gói kích hoạt tính năng thể thao Sport Chrono, ghế trước chỉnh điện 14 hướng và hệ thống âm thanh vòm BOSE. Riêng phiên bản Turbo được bổ sung màn hình hiển thị trên kính lái thực tế tăng cường (AR HUD), hệ thống âm thanh Burmester, đèn pha LED Matrix HD và ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng.