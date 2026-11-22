Mẫu xe thương mại mạnh nhất lịch sử Porsche chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 6 biến thể khác nhau cùng 2 kiểu dáng SUV và Coupe. Những chiếc Cayenne thuần điện đang chuẩn bị bàn giao đến các khách hàng Việt Nam đặt sớm từ hồi tháng 4/2026.

Ở thế hệ thứ 4, Porsche Cayenne hiện chỉ có cấu hình hệ truyền động thuần điện (EV). Hãng xe thể thao Đức chưa thông tin về kế hoạch cho các bản chạy xăng.

Thiết kế

Dù mang 2 kiểu dáng khác nhau song thiết kế ngoại thất của Porsche Cayenne EV gần như hoàn toàn tương đồng, ngoại trừ một số chi tiết khác biệt giữa SUV và coupe. Trong đó, các bản Coupe sở hữu nhiều đường nét mềm mại hơn nhờ trụ C dốc ngược về sau, chiều cao cũng thấp hơn so với các biến thể SUV.

Porsche Cayenne EV có 2 kiểu dáng SUV và Coupe.

Cayenne EV được phát triển dựa trên nền tảng PPE dành riêng cho xe điện. So với các biến thể sử dụng động cơ đốt trong hiện hành, trục cơ sở của Cayenne EV dài hơn 125 mm, đồng thời cũng dài hơn 130 mm so với “đàn em” Macan EV cùng sử dụng nền tảng PPE. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.985 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.674 mm và trục cơ sở 3.023 mm.

Ở thế hệ thứ 4, Cayenne EV sở hữu nắp ca-pô thấp hơn, đèn pha thanh mảnh hơn, cửa xe thiết kế không viền. Cụm đèn chiếu sáng trước sử dụng công nghệ Matrix HD thông minh 4 điểm. Cụm đèn hậu LED hiệu ứng 3D kết hợp dòng chữ Porsche phát sáng. Các phiên bản Turbo Electric trang bị thêm những chi tiết tương phản với màu sắc Turbonite.

Đáng chú ý là hệ số cản gió của Cayenne EV đạt đến 0,25 Cd ở bản SUV và 0,23 Cd bản Coupe. Kết hợp cùng hệ số cản gió thấp, các chi tiết như cánh gió khí động học ẩn, cánh gió thông minh trên nóc hay hai cản trước/sau giúp Cayenne EV sở hữu khả năng tăng tốc thậm chí tốt hơn một số siêu xe thể thao thực thụ.

Biến thể SUV của mẫu xe thuần điện Cayenne EV 2026.

Khoang lái Cayenne EV đậm chất kỹ thuật số với cụm 2 màn hình cảm ứng uốn cong trải dài từ táp-lô xuống “yên ngựa”. Người tiêu dùng có thể tùy chọn thêm màn hình phụ 14,9 inch ở vị trí hành khách phía trước.

Các tiện nghi đáng chú ý trên Cayenne EV có ghế chỉnh điện tích hợp sưởi, ghế trước chỉnh điện tiện nghi 14 hướng, hệ thống âm thanh vòm Bose, cửa sổ trời toàn cảnh công nghệ tinh thể lỏng điều chỉnh độ mờ đục, hệ thống điều khiển bằng giọng nói mới sử dụng AI, hệ thống quản lý chất lượng không khí, ứng dụng giải trí nâng cấp sẵn tính năng phát trực tuyến và chơi game cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái kích 87 inch. Riêng phiên bản Turbo được nâng cấp thêm màn hình hiển thị kính lái HUD tích hợp công nghệ AR, dàn âm thanh vòm Burmester, ghế trước thể thao thích ứng chỉnh điện 18 hướng.

Hệ truyền động

Tất cả 6 phiên bản Cayenne EV đều sử dụng chung gói pin có dung lượng 113 kWh. Tuy nhiên, do khác biệt giữa 2 kiểu dáng SUV và coupe cùng hệ số cản gió khác nhau nên tầm hoạt động cũng có sự chênh lệch. Đối với xe SUV, phiên bản Turbo sở hữu tầm hoạt động tối đa 623 km, bản S đạt 642 km và trong khi bản tiêu chuẩn đạt 653 km. Phạm vi hoạt động của 3 phiên bản Coupe sẽ dài hơn khoảng 8 - 38 km.

Biến thể coupe của Porsche Cayenne EV 2026 tại Việt Nam.

Cấu hình truyền động của Cayenne EV cũng tương đồng giữa nhóm SUV và coupe nhưng có sự chênh lệch về sức mạnh giữa các phiên bản.

Chi tiết hơn, bản tiêu chuẩn sở hữu công suất 408 mã lực hoặc 442 mã lực với Launch Control, phép tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,8 giây và vận tốc tối đa 230 km/h. Phiên bản S có công suất 544 mã lực hoặc 666 mã lực với Launch Control, tăng tốc 0 - 100 km/h trong 3,8 giây, vận tốc tối đa 250 km/h.

Mạnh nhất là phiên bản Turbo khi sở hữu công suất lên đến 857 mã lực. Khi kích hoạt Launch Control, phiên bản này có thể tăng công suất lên đến 1.156 mã lực và mô-men xoắn đạt 1.500 Nm. Nhờ vậy, Cayenne Turbo Coupe EV chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h.

Thiết kế khoang lái của Porsche Cayenne EV 2026 tại Việt Nam.

Nhờ ứng dụng kiến trúc điện áp 800 V, Cayenne EV hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 400 kW, cho phép sạc 10 - 80% chỉ trong 16 phút, hoặc cắm sạc 10 phút đi được 315 km.

Tất cả các biến thể của Cayenne thuần điện đều đi kèm hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn, riêng bản Turbo lắp thêm bộ vi sai chống trượt PTV. Đi cùng là các tùy chọn khác như hệ thống đánh lái bánh sau (khoảng 5 độ) và hệ thống treo chủ động (Porsche Active Ride).

Một số hình ảnh chi tiết Porsche Cayenne Turbo Coupe EV: