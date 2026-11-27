Mới đây, Porsche Cayenne thuần điện thuộc thế hệ thứ 4 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam sau hơn 7 tháng mở nhận đặt hàng. Mẫu xe gia nhập phân khúc SUV điện hạng sang hiệu suất cao tại Việt Nam với những cái tên như Lotus Eletre (4,448–7,188 tỷ đồng), Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC (3,559 tỷ đồng), Mercedes EQS 500 SUV (5,259 tỷ đồng), Volvo EX90 (3,5 tỷ đồng), Audi Q8 e-tron 55 quattro (3,8 tỷ đồng) và Porsche Macan (3,35-5,92 tỷ đồng).

So với thế hệ cũ chạy động cơ xăng và hybrid, mức giá chênh lệch đáng kể (giảm từ 700 triệu đồng đến khoảng 3 tỷ đồng). Mẫu xe có hai kiểu dáng gồm SUV truyền thống và SUV Coupé, mỗi biến thể có ba phiên bản gồm tiêu chuẩn, S và Turbo, tổng cộng có 6 lựa chọn.

Với kiểu dáng SUV truyền thống, Porsche Cayenne EV có giá lần lượt 4,72 tỷ, 4,93 tỷ, 6,32 tỷ đồng. Trong khi đó, ba phiên bản Coupé có giá tương ứng 4,82 tỷ đồng, 5,04 tỷ đồng và 6,41 tỷ đồng.

Porsche Cayenne EV có 2 biến thể SUV truyền thống và SUV Coupé, mỗi biến thể có 3 phiên bản, giá từ 4,72-6,41 tỷ đồng.

So với Lotus Eletre và Mercedes-Benz EQE 500 tại Việt Nam, Porsche Cayenne EV khác biệt và hơn kém ra sao?

Thiết kế và nội thất: Ba cách tiếp cận khác nhau

Nhìn tổng thể, Porsche Cayenne EV phù hợp với người yêu thích phong cách thể thao và cảm giác lái nhưng vẫn đề cao sự lịch lãm, chừng mực với kiểu dáng đặc trưng nắp ca-pô thấp, thân xe cơ bắp, đường nét khỏe khoắn.

Lotus Eletre dành cho những vị khách trẻ trung hơn, cá tính, thích phá cách với thiết kế góc cạnh, phần đầu sắc nhọn, nhiều hốc gió, thân xe thấp, gần với siêu SUV. Trong khi đó, Mercedes-Benz EQE SUV phù hợp hơn với những người chuộng vẻ sang trọng, tinh tế, không quá phô trương khi mang kiểu dáng mềm mại, bo tròn, thanh lịch.

So với thế hệ thứ ba, Porsche Cayenne thế hệ thứ tư có ngoại hình to lớn hơn, bên trong cũng rộng rãi hơn khi chiều dài tăng thêm 55mm, trục cơ sở tăng 130mm, đạt 3.023mm. Với chiều dài thân xe 4.985 mm ở bản tiêu chuẩn, mẫu Porsche nằm giữa Mercedes-Benz EQE SUV (4.874 mm) và Lotus Eletre (5.103 mm).

Porsche Cayenne EV Coupé có thiết kế chú trọng khí động học, phần mái gợi nhớ Porsche 911.

Lotus Eletre góc cạnh mang hơi hướng siêu SUV, Mercedes-Benz EQE SUV sở hữu kiểu dáng mềm mai, thanh lịch.

Bên trong, mẫu xe có khá nhiều thay đổi rõ rệt theo hướng số hóa. Khác biệt đáng chú ý trong khoang lái Cayenne EV là trang bị màn hình trung tâm OLED uốn cong xuống bệ điều khiển, được Porsche gọi là Flow Display. Đây là thiết kế khác với màn hình OLED phẳng đặt ngang 15,1 inch trên Lotus Eletre và màn hình OLED phẳng đặt dọc 12,8 inch trên Mercedes-Benz EQE 500 SUV.

Màn hình trung tâm OLED dạng cong là trang bị mới nổi bật nhất của Porsche Cayenne EV thế hệ thứ tư.

Dù tăng tính số hóa, Porsche vẫn duy trì các nút điều khiển vật lý cho một số chức năng thường dùng như điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và âm lượng. Lotus Eletre kết hợp màn hình cảm ứng với các nút điều khiển riêng, trong khi Mercedes-Benz EQE SUV tập trung nhiều chức năng điều khiển cảm ứng ở giao diện MBUX.

Tuy nhiên, hệ thống điều khiển của Porsche Cayenne duy trì nhiều phím bấm vật lý.

Cả 3 mẫu SUV điện tiền tỷ đều có hệ thống cá nhân hóa cho người sở hữu. Cayenne EV có hệ thống Mood Modes, phối hợp một số chức năng như ánh sáng nội thất, điều hòa, âm thanh và ghế để tạo các chế độ trải nghiệm khác nhau. Ngoài ra, hãng cung cấp 110.000 phương án cá nhân hóa không gian nội thất. Mercedes-Benz EQE SUV có hệ thống Energizing Comfort với định hướng tương tự, còn Lotus Eletre cho phép điều chỉnh nhiều tiện nghi thông qua Lotus Hyper OS.

Khoang lái của Mercedes-Benz EQE 500 SUV và Lotus Eletre đậm chất công nghệ cao.

Động cơ và hiệu suất: Sự khác biệt khi dùng Launch Control

Porsche Cayenne EV có hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh. Trong điều kiện vận hành thông thường, ba phiên bản có ba mức công suất gồm 408, 544 và 857 mã lực, tương ứng các phiên bản tiêu chuẩn, S và Turbo. Khi kích hoạt Launch Control, công suất cực đại tăng lên ở 3 phiên bản lần lượt là 442, 666 và 1.156 mã lực; mô-men xoắn đạt lần lượt 835, 1.080 và 1.500 Nm.

Thời gian tăng tốc 0–100 km/h của ba phiên bản khi sử dụng Launch Control lần lượt là 4,8 giây, 3,8 giây và 2,5 giây.

So với đối thủ, Cayenne EV tiêu chuẩn có công suất thông thường tương đương Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV (408 mã lực), nhưng tăng tốc nhanh hơn 0,1 giây khi sử dụng Launch Control.

Mẫu SUV thương hiệu Anh Lotus Eletre 600 và 900 có công suất lần lượt 612 và 918 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 4,5 giây và 2,95 giây.

Nếu xét công suất thông thường, Cayenne S và Turbo đều thấp hơn hai phiên bản Lotus tương ứng. Tuy nhiên, khi kích hoạt Launch Control, Cayenne S đạt công suất cao hơn Eletre 600 khoảng 54 mã lực, còn Cayenne Turbo cao hơn Eletre 900 khoảng 238 mã lực.

Đặc biệt, Cayenne Turbo Electric tăng tốc 0–100 km/h trong 2,5 giây, nhanh hơn Eletre 900 khoảng 0,45 giây. Dù vậy, khả năng tăng tốc chưa phản ánh đầy đủ cảm giác lái thực tế.

Porsche Cayenne EV SUV khi được kích hoạt Launch Control, sức mạnh động cơ tăng đáng kể, phiên bản mạnh nhất lên tới 1.156 mã lực.

Công nghệ sạc nhanh DC tối đa 400 kW và thách thức chung

Tương tự như Lotus Eletre, Porsche Cayenne EV sở hữu kiến trúc điện áp 800V, bộ pin dung lượng lớn lên tới 113 kWh (nhỉnh hơn 1 kWh). Hệ thống sạc nhanh DC có thể đạt công suất tối đa 400kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút ở điều kiện lý tưởng.

Trong khi đó, mẫu Lotus Eletre có công suất sạc tối đa 350kW. Mercedes-Benz EQE 500 SUV sử dụng kiến trúc điện áp 400V, với công suất sạc nhanh DC tối đa khoảng 170kW.

Xét về phạm vi hoạt động, Porsche Cayenne EV có lợi thế. Theo tiêu chuẩn WLTP, Cayenne EV bản SUV tiêu chuẩn có thể di chuyển tối đa 641 km, bản S đạt 653km và bản Turbo đạt 622km. Với kiểu thân xe SUV Coupé, phạm vi hoạt động tối đa của ba phiên bản tương ứng là 661km, 669km và 637km.

Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV đạt quãng đường tối đa 549 km, Lotus Eletre 600 đạt khoảng 600 km, trong khi Eletre 900 đạt tối đa khoảng 500 km, tùy cấu hình.

Dù vậy, công nghệ sạc nhanh lên tới 400 kW đòi hỏi trạm sạc đáp ứng những điều kiện kỹ thuật khắt khe, trong khi hạ tầng sạc công suất cao tại Việt Nam còn hạn chế, nên sẽ khó khai thác trên thực tế. Chưa kể, bộ pin dung lượng lớn và được tích hợp vào kết cấu thân xe cũng kéo theo các vấn đề như phức tạp hơn khi sửa chữa, thay thế.

Nhìn chung, xét tổng hòa nhiều yếu tố từ ngoại thất đến động cơ, tính năng, có thể thấy ba mẫu SUV điện hướng tới những nhóm khách hàng khá khác nhau. Đây đều là những mẫu xe không dành cho số đông. Cayenne EV nổi bật ở hiệu suất tăng tốc và phạm vi hoạt động, Lotus Eletre là đối thủ cạnh tranh gần nhất về sức mạnh, còn Mercedes-Benz EQE 500 SUV có lợi thế về giá bán.

Sự khác biệt về trang bị tiêu chuẩn, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc vẫn là những yếu tố cần cân nhắc cho các khách hàng muốn sở hữu.

Trước đó, Cayenne thế hệ thứ ba từng là một trong những dòng xe bán chạy nhất của Porsche. Tuy nhiên, sang năm 2025, lượng xe bàn giao giảm mạnh còn 80.886 chiếc, tương đương mức giảm 21,4%, nhưng Cayenne vẫn là dòng xe bán chạy thứ hai của Porsche, chỉ sau Macan. Trong khi đó, Lotus Eletre mới bắt đầu giao xe từ năm 2023, tổng doanh số nhóm SUV và sedan điện của Lotus đạt 4.552 chiếc năm 2025. Mercedes-Benz không công bố rộng rãi số liệu bán hàng toàn cầu riêng của EQE SUV.

Bảng thông số kỹ thuật của 3 mẫu xe:

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