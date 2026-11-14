Porsche Cayenne Coupe thuần điện đã về Việt Nam

Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây đã đăng tải thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của mẫu xe Porsche Cayenne Coupe thuần điện.

Porsche Cayenne Coupe thuần điện tại châu Âu. Ảnh: Porsche

Theo đó, Công ty TNHH Xe hơi Tối Thượng (đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng ô tô thương hiệu Porsche tại Việt Nam) đã gửi giấy công bố dán nhãn năng lượng đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị Cục tiếp nhận hồ sơ để công ty được dán nhãn năng lượng cho mẫu xe Porsche Cayenne Coupe thuần điện.

Theo phụ lục đính kèm, Porsche Cayenne Coupe thuần điện, có khối lượng bản thân 2.581kg, có mức tiêu thụ năng lượng là 377,19Wh/km.

Đáng chú ý tại nhãn năng lượng công bố thể hiện, đơn vị làm báo cáo thử nghiệm là NETC (rung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ). Điều này cho thấy mẫu xe được thử nghiệm tại Việt Nam.

Trước đó vào tháng 4/2026, biến thể coupe của dòng Cayenne thuần điện đã nhận cọc tại Việt Nam, dự kiến bàn giao cho khách hàng từ đầu năm 2027.

Nhãn năng lượng của Porsche Cayenne Coupe thuần điện. Ảnh: VR

Với việc được công bố mức tiêu thụ năng lượng kể trên, nhiều khả năng mẫu xe sẽ được bàn giao tới khách hàng theo kế hoạch dự kiến.

Porsche Việt Nam mở đặt hàng Cayenne Coupe thuần điện với hai phiên bản gồm tiêu chuẩn giá 4,82 tỷ đồng và S giá 5,04 tỷ đồng. Phiên bản mạnh nhất Turbo chưa có giá.

Công bố từ hãng cho thấy, cả ba phiên bản của Cayenne Coupe EV đều sử dụng gói pin 113kWh, cho phạm vi hoạt động 661 km với bản Turbo, bản S là 668km và 661km cho bản tiêu chuẩn.

Nhờ ứng dụng kiến trúc điện 800 V, Cayenne Electric hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 400kW, cho phép sạc 10-80% chỉ trong 16 phút, hoặc cắm sạc 10 phút đi được 315km.

Về sức mạnh, bản tiêu chuẩn của Porsche Cayenne coupe EV sản sinh công suất 408 mã lực hoặc 442 mã lực với Launch Control, cho phép tăng tốc 0-100km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa 230km/h.

Bản S có công suất 544 mã lực (hoặc 666 mã lực với Launch Control), tăng tốc 0-100km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250km/h.

Bản Turbo mạnh nhất có công suất 857 mã lực, hoặc lên đến 1.156 mã lực khi kích hoạt chức năng Launch Control, với khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,5 giây.