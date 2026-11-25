Porsche đã hé lộ kế hoạch ra mắt mẫu xe thể thao thuần điện mới với truyền thông quốc tế. Theo Paultan, nhiều khả năng vào quý I năm sau, hãng xe Đức sẽ mang 718 Boxster EV đến thị trường.

Với phần lớn ôtô điện, nhà sản xuất thường bố trí bộ pin bên dưới sàn xe để hạ thấp trọng tâm và tối ưu không gian nội thất. Tuy nhiên Porsche lại chọn một hướng đi khác trên 718 Boxster thuần điện. Theo Paultan, mẫu xe thể thao mui trần thuần điện mới của Porsche sử dụng kiến trúc E-Core với bộ pin 800 V đặt ngay phía sau ghế ngồi, thay vì nằm trải dài dưới sàn như nhiều dòng ôtô điện khác.

Xe điện nhưng vẫn có bố cục như xe xăng

Porsche chia sẻ với truyền thông quốc tế, một trong những mục tiêu quan trọng khi phát triển 718 Boxster thuần điện là duy trì cảm giác vận hành đặc trưng của dòng xe thể thao động cơ đặt giữa. Để làm được điều đó, hãng phát triển kiến trúc E-Core, bố trí cụm pin tại khu vực trung tâm thân xe, ngay phía sau khoang hành khách.

Nhờ vậy, trọng lượng được phân bổ theo tỷ lệ 40% ở cầu trước và 60% ở cầu sau. Đây là tỷ lệ khá gần với 718 Boxster sử dụng động cơ đốt trong, vốn có mức phân bổ khoảng 45% phía trước và 55% phía sau.

Theo Porsche, cách bố trí này giúp duy trì vị trí ghế ngồi thấp, đồng thời tạo cảm giác điều khiển tương tự những mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa. Tuy nhiên việc không sử dụng cấu trúc pin trải dài dưới sàn cũng đặt ra những yêu cầu riêng về thiết kế và tối ưu không gian.

Thương hiệu xe Đức chưa công bố dung lượng pin hoặc trọng lượng chính thức của 718 Boxster thuần điện. Hãng chỉ cho biết mẫu xe mới có khối lượng tương đương Porsche 911 Cabriolet sử dụng hệ truyền động T-Hybrid.

Để so sánh, Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet có trọng lượng không tải khoảng 1.675 kg, cao hơn đáng kể so với mức 1.385 kg của 718 Boxster S sử dụng hộp số PDK. Bên cạnh kiến trúc pin, Porsche còn sử dụng nhiều công nghệ khung gầm từ 911 trên dòng xe mới.

Porsche mang nhiều kiến trúc và công nghệ khung gầm từ 911 lên 718 Boxster EV. Ảnh: Porsche.

Hệ thống lái của 718 Boxster thuần điện được phát triển dựa trên 911 Carrera GTS, trong khi hệ thống phanh cùng cấu hình mâm, lốp cũng tham khảo từ dòng xe đàn anh. Đáng chú ý, mẫu xe còn được bổ sung hệ thống đánh lái bánh sau, trang bị lần đầu tiên xuất hiện trên 718 Boxster.

Không chỉ bố trí pin ở vị trí đặc biệt, Porsche còn tìm cách tái tạo trải nghiệm của xe động cơ đốt trong thông qua công nghệ E-Shift. Hệ thống được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản 718 Boxster thuần điện. Khi kích hoạt, E-Shift sẽ mô phỏng cách vận hành của hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp, cho phép người lái trải nghiệm cảm giác chuyển số dù xe không sử dụng hộp số nhiều cấp truyền thống.

Thông qua lẫy sau vô-lăng, tài xế có thể chủ động chuyển số giả lập tương tự trên một chiếc Porsche sử dụng động cơ xăng. Đáng chú ý, hệ thống còn tái tạo âm thanh động cơ boxer 6 xi-lanh, lấy cảm hứng từ Porsche Boxster GTS thế hệ 981. Nhờ vậy, người lái vẫn có thể nghe tiếng động cơ tăng giảm theo quá trình vận hành, dù phương tiện sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Theo Porsche, E-Shift được thiết kế để tăng trải nghiệm cầm lái nhưng không làm giảm hiệu suất thực tế. Khi tắt hệ thống này, lẫy chuyển số sẽ đảm nhiệm chức năng điều chỉnh phanh tái sinh với 3 cấp độ khác nhau. Đây cũng là cách Porsche tạo ra sự khác biệt giữa 718 Boxster thuần điện và những mẫu ôtô điện thông thường, vốn chủ yếu tập trung vào khả năng tăng tốc tức thời.

Mạnh nhất lịch sử dòng 718

Dù chưa tiết lộ công suất chính thức, Porsche xác nhận 718 Boxster thuần điện sẽ trở thành mẫu xe mạnh nhất từng xuất hiện trong dòng sản phẩm 718. Ở phiên bản cao cấp nhất, chiếc xe thể thao có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đầy 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 250 km/h.

Thông số tăng tốc này tốt hơn 718 Spyder RS sử dụng động cơ đốt trong, vốn cần 3,4 giây để đạt 100 km/h. Tuy nhiên tốc độ tối đa công bố của Spyder RS vẫn cao hơn, ở mức 308 km/h.

Theo Porsche, toàn bộ phiên bản 718 Boxster thuần điện đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, tiếp tục duy trì đặc trưng của dòng xe thể thao này. Mẫu xe mới cũng sử dụng bộ vi sai hạn chế trượt điện tử Porsche Torque Vectoring Plus, kết hợp hệ thống đánh lái bánh sau để cải thiện khả năng kiểm soát.

Đây sẽ là chiếc 718 mạnh nhất từng được Porsche ra mắt. Ảnh: Porsche.

Về ngoại hình, những nguyên mẫu thử nghiệm hé lộ thiết kế đầu xe mang nhiều nét tương đồng với Porsche Taycan. Cụm đèn pha sử dụng 4 điểm sáng đặc trưng, trong khi khu vực cản trước có những cánh hướng gió tương tự dòng 911 GTS. Phía sau xuất hiện cụm đèn hậu thanh mảnh và bộ khuếch tán gió lớn, thay thế khu vực vốn dành cho hệ thống ống xả trên phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.

Để hoàn thiện sản phẩm, Porsche đã thử nghiệm các nguyên mẫu 718 Boxster thuần điện trên tổng quãng đường khoảng 4 triệu km tại hơn 20 quốc gia. Chương trình kiểm tra được thực hiện trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, từ những nơi có nhiệt độ âm sâu đến khu vực nắng nóng khắc nghiệt.

Porsche cũng đưa xe đến Las Vegas, Los Angeles (Mỹ) và Thượng Hải (Trung Quốc) để đánh giá khả năng vận hành trong môi trường giao thông đô thị. Theo kế hoạch, 718 Boxster thuần điện sẽ chính thức ra mắt trong quý I/2027 và được sản xuất tại nhà máy Stuttgart-Zuffenhausen (Đức).

Hiện hãng xe Đức chưa công bố giá bán, phạm vi hoạt động hoặc thời điểm giao xe đến khách hàng.