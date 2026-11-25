Theo Motor1, Porsche đang trong giai đoạn thử nghiệm 718 Boxster thế hệ mới trước khi ra mắt phiên bản thương mại vào đầu năm 2027. Dù chuyển sang sử dụng hệ truyền động thuần điện, hãng xe Đức vẫn tìm cách duy trì những đặc trưng về cảm giác lái của dòng xe thể thao mui trần này.

Porsche 718 Boxster thuần điện trong quá trình thử nghiệm trên đường đua.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là hệ thống E-Shift, được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản 718 Boxster chạy điện. Công nghệ này mô phỏng hoạt động của hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp trên xe sử dụng động cơ xăng.

Thông qua nút bấm trên vô-lăng, người lái có thể kích hoạt tính năng giả lập chuyển số, lựa chọn chế độ tự động hoặc sang số bằng lẫy phía sau vô-lăng. Hệ thống còn mô phỏng âm thanh khi động cơ chạm ngưỡng giới hạn vòng tua.

Thay vì ngắt công suất hay can thiệp vào hệ thống phanh, E-Shift điều chỉnh mô-men xoắn để tạo cảm giác chuyển số mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.

Porsche 718 Boxster thuần điện được trang bị công nghệ E-Shift, mô phỏng hoạt động của hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp.

Để tăng tính chân thực, Porsche phát triển hệ thống âm thanh giả lập dựa trên tiếng động cơ của Boxster GTS thế hệ 981. Người lái cũng có thể tắt tính năng này để xe vận hành yên tĩnh hoặc lựa chọn âm thanh đặc trưng của ô tô điện.

Porsche 718 Boxster thế hệ mới mang mã nội bộ 983, được phát triển trên nền tảng E-Core với kiến trúc điện 800 V. Khác với nhiều mẫu ô tô điện có cụm pin đặt dưới sàn, Porsche bố trí pin ngay phía sau ghế ngồi.

Porsche 718 Boxster thuần điện sử dụng kiến trúc điện 800V, với cổng sạc bố trí ở đuôi xe.

Thiết kế này giúp xe đạt tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau 40:60, gần tương đương các thế hệ Boxster sử dụng động cơ đốt trong.

Mẫu xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, dẫn động cầu sau, kết hợp hệ thống đánh lái bánh sau. Nhiều bộ phận được kế thừa từ dòng Porsche 911, bao gồm hệ thống lái của 911 GTS, một số chi tiết khung gầm, phanh, mâm và lốp.

Sau khi trải nghiệm nguyên mẫu trên đường đèo tại California và đường đua tại Los Angeles (Mỹ), Motor1 nhận định mẫu xe vẫn giữ được phản hồi vô-lăng, khả năng vào cua và cảm giác lái quen thuộc của Boxster chạy xăng.

Porsche xác nhận đây là mẫu 718 mạnh nhất từ trước đến nay, với khả năng tăng tốc 0-100km/h trong chưa đầy 3 giây.

Đến nay, hãng xe Đức đã thực hiện khoảng 4 triệu km thử nghiệm. Tuy nhiên, các thông số về công suất, trọng lượng, phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc và giá bán vẫn chưa được công bố.