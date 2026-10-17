Pop-up BIGBANG tại Mễ Trì ngày đầu: Hàng chờ dài cả trăm mét, quầy đẹp và có dễ mua?
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu mở bán pop-up BIGBANG kỷ niệm 20 năm tại Mễ Trì (Hà Nội), nhiều fan đã chuẩn bị nước và đồ ăn nhẹ để nạp năng lượng, sẵn sàng ngồi chờ hàng giờ đồng hồ để vào "săn đồ".
10h sáng 17/10, pop-up BIGBANG tại 2 địa điểm là 89 Láng Hạ và Mễ Trì chính thức mở cửa. Theo thông báo từ ban tổ chức, khách hàng không được xếp hàng qua đêm và chỉ xếp hàng tối thiểu 1 tiếng trước giờ mở cửa.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế tại pop-up BIGBANG ở Mễ Trì, không ít fan nôn nóng đã có mặt từ khoảng 6h - 7h sáng ở bên ngoài địa điểm. Sát giờ được phép xếp hàng, họ sẽ di chuyển đến gần khu vực pop-up để tăng cơ hội là những người đầu tiên được vào trải nghiệm.
Đúng 10h - thời gian mở bán, hàng trăm fan đã tập trung, xếp hàng dài bao quanh khoảng 2/3 tầng trệt của TTTM (nơi dựng pop-up). Nhóm bạn của N.A. gồm 3 người, cho biết các bạn đến đây lúc 9h30. Vì đoán trước sẽ phải chờ lâu, thậm chí 2 - 3 tiếng, nên N.A. cùng bạn bè mang theo nước và đồ ăn nhẹ để chill chill chờ đến lượt. "Hi vọng đến lượt tụi mình vẫn còn lightstick và keyring", N.A. chia sẻ.
Một số khách hàng bộc bạch, do FOMO (sợ bỏ lỡ), muốn là những người sớm nhất check-in tại pop-up nên sẵn sàng chờ đợi để được vào trong, dù bản thân đoán rằng, một vài ngày tới có thể sẽ "ít cạnh tranh hơn".
"Rì-viu" nhanh pop-up BIGBANG tại Mễ Trì: Nhạc hay, trưng bày đẹp, thủ tục mua nhanh gọn. Các fan tại khu vực cửa vào được đưa phiếu xếp thứ tự. Khách được mời vào theo từng đợt nhằm đảm bảo trật tự bên trong khu vực pop-up. Chỉ cần được vào trong, fan có thể thư thả ngắm nghía các vật phẩm, mua đồ và check-in.
Theo ban tổ chức, một số sản phẩm có thời gian mở bán khác nhau. Vì vậy, ngày đầu mở bán còn một vài món đồ chưa kịp về hàng. Tuy nhiên, fan có thể yên tâm vì lightstick và keyring - 2 vật phẩm được săn đón nhất đều có sẵn.
Nhằm đảm bảo khách đến mua mỗi ngày trong giai đoạn mở pop-up đều có hàng và tránh trường hợp đầu cơ, ban tổ chức quy định mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lightstick. Với các sản phẩm khác, mỗi người được mua tối đa 2 sản phẩm cùng loại trong mỗi giao dịch, tổng số lượng không quá 6 sản phẩm/giao dịch.
Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chia sẻ khung cảnh đông đúc tương tự ở những địa điểm mở pop-up BIGBANG khác. Với các fan không sinh sống tại Hà Nội, cơ hội tự tay săn vật phẩm của nhóm vẫn còn vì quầy merchandise/pop-up cũng sẽ được dựng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày concert diễn ra (24 - 25/10).
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/pop-up-bigbang-tai-me-tri-ngay-dau-hang-cho-dai-ca-tram-met-quay-dep-va-co-de-mua-post1886060.tpo