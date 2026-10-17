Pop-up BIGBANG tại Mễ Trì ngày đầu: Hàng chờ dài cả trăm mét, quầy đẹp và có dễ mua?

10h sáng 17/10, pop-up BIGBANG tại 2 địa điểm là 89 Láng Hạ và Mễ Trì chính thức mở cửa. Theo thông báo từ ban tổ chức, khách hàng không được xếp hàng qua đêm và chỉ xếp hàng tối thiểu 1 tiếng trước giờ mở cửa.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế tại pop-up BIGBANG ở Mễ Trì, không ít fan nôn nóng đã có mặt từ khoảng 6h - 7h sáng ở bên ngoài địa điểm. Sát giờ được phép xếp hàng, họ sẽ di chuyển đến gần khu vực pop-up để tăng cơ hội là những người đầu tiên được vào trải nghiệm.

Hàng dài người xếp hàng tại pop-up BIGBANG ngày đầu mở bán tại Mễ Trì.

Đúng 10h - thời gian mở bán, hàng trăm fan đã tập trung, xếp hàng dài bao quanh khoảng 2/3 tầng trệt của TTTM (nơi dựng pop-up). Nhóm bạn của N.A. gồm 3 người, cho biết các bạn đến đây lúc 9h30. Vì đoán trước sẽ phải chờ lâu, thậm chí 2 - 3 tiếng, nên N.A. cùng bạn bè mang theo nước và đồ ăn nhẹ để chill chill chờ đến lượt. "Hi vọng đến lượt tụi mình vẫn còn lightstick và keyring", N.A. chia sẻ.

Một số khách hàng bộc bạch, do FOMO (sợ bỏ lỡ), muốn là những người sớm nhất check-in tại pop-up nên sẵn sàng chờ đợi để được vào trong, dù bản thân đoán rằng, một vài ngày tới có thể sẽ "ít cạnh tranh hơn".

Hàng người xếp hàng từ cửa pop-up, nối dài hàng trăm mét bao quanh khu vực tầng trệt. Do khu vực này tập trung nhiều người Hàn sinh sống và làm việc nên không chỉ có fan Việt, mà còn có một số khách Hàn Quốc chờ mua.

Bố trí bên trong pop-up BIGBANG nhân kỷ niệm 20 năm.

"Rì-viu" nhanh pop-up BIGBANG tại Mễ Trì: Nhạc hay, trưng bày đẹp, thủ tục mua nhanh gọn. Các fan tại khu vực cửa vào được đưa phiếu xếp thứ tự. Khách được mời vào theo từng đợt nhằm đảm bảo trật tự bên trong khu vực pop-up. Chỉ cần được vào trong, fan có thể thư thả ngắm nghía các vật phẩm, mua đồ và check-in.

Khu vực trưng bày được bố trí theo hình số 8 (hoặc vô cực) giống với logo của world tour XX : COSMOS.

Khu vực mua hàng được dựng gần cửa ra, phân luồng khách ra - vào tốt, hạn chế gây nên tình trạng mất trật tự.

Lightstick, khăn bandana, dép... tại gian trưng bày.

Theo ban tổ chức, một số sản phẩm có thời gian mở bán khác nhau. Vì vậy, ngày đầu mở bán còn một vài món đồ chưa kịp về hàng. Tuy nhiên, fan có thể yên tâm vì lightstick và keyring - 2 vật phẩm được săn đón nhất đều có sẵn.

Nhằm đảm bảo khách đến mua mỗi ngày trong giai đoạn mở pop-up đều có hàng và tránh trường hợp đầu cơ, ban tổ chức quy định mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lightstick. Với các sản phẩm khác, mỗi người được mua tối đa 2 sản phẩm cùng loại trong mỗi giao dịch, tổng số lượng không quá 6 sản phẩm/giao dịch.

Việc chia khách vào pop-up giúp fan có không gian thoáng để check-in và trải nghiệm tại gian trưng bày.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chia sẻ khung cảnh đông đúc tương tự ở những địa điểm mở pop-up BIGBANG khác. Với các fan không sinh sống tại Hà Nội, cơ hội tự tay săn vật phẩm của nhóm vẫn còn vì quầy merchandise/pop-up cũng sẽ được dựng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày concert diễn ra (24 - 25/10).