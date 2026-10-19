Pop-up BIGBANG tại Hà Nội: Cần camp chỗ từ sớm nếu muốn mua lightstick, keyring

Những ngày mở bán đầu tiên ở 3 địa điểm mở pop-up BIGBANG tại Hà Nội đều ghi nhận lượng fan đến xếp hàng đông nghịt. Lightstick và keyring là những món đồ được săn đón, hết hàng nhanh và luôn trong tình trạng liên tục "nhập kho".

Mỗi địa điểm có quy định khác nhau. Điểm bán tại Mễ Trì ghi điểm nhờ bố trí không gian triển lãm đẹp mắt dựa theo logo của world tour,còn pop-up ở Láng Hạ rất tinh tế khi có bảng mã QR để fan chủ động quét và kiểm tra tình trạng kho hàng theo thời gian thực.

Mã QR được dán ngay khu vực xếp hàng tại pop-up khu Láng Hạ giúp fan chủ động kiểm tra tình trạng kho hàng theo thời gian thực. Nguồn: @hangsunf

Sức hút của chiếc lightstick bản kỷ niệm 20 năm vẫn chưa hạ nhiệt. Nhằm hạn chế đối tượng đầu cơ, tại pop-up ở Mễ Trì và Láng Hạ giới hạn mỗi người chỉ được mua 1 lightstick. Số lượng lightstick bán ra mỗi ngày cũng giới hạn để đảm bảo mỗi ngày trong thời gian mở pop-up đều có hàng đáp ứng nhu cầu người hâm mộ.

Đây là lý do vì sao không ít fan xếp hàng hàng giờ vẫn có thể rơi vào cảnh ngậm ngùi đi về tay trắng. Nếu mục tiêu lớn nhất (và duy nhất) của bạn là rinh bằng được lightstick và keyring, việc có mặt từ sớm là điều bắt buộc.

Lời khuyên dành cho các fan có tâm thế đi camp chỗ sớm: Hãy mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt cầm tay và sạc dự phòng để "giết thời gian" trong lúc chờ đến lượt.

Fan được bốc card khi hóa đơn thanh toán "vượt ngưỡng" tại pop-up BIGBANG. - Nguồn: @kulvip1609

Dù vui vì lần đầu tiên có pop-up, được săn đồ của BIGBANG tại Việt Nam, nhưng các fan cũng bức xúc khi hội đầu cơ "hơn thua" với nhiều chiêu trò lách luật. Trên Threads, một số tài khoản phản ánh hội đầu cơ dẫn theo người nhà để tối đa số lượng mua hàng, hòng chống chế quy định mỗi người chỉ được mua 1 lightstick. Giá lightstick tại pop-up là 1,7 triệu đồng. Trong khi "phe đầu cơ" ngay sau đó rao bán lại với giá 2 triệu - 2,5 triệu đồng khiến không ít fan phẫn nộ.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, 2 đêm concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Các fan không cần FOMO mua sớm vì vẫn có cơ hội săn đồ BIGBANG từ quầy vật phẩm (merchandise) ngay tại concert.

Lịch mở pop-up BIGBANG tại Hà Nội như sau: - Pop-up Mễ Trì mở cửa đến ngày 23/10. - Pop-up Láng Hạ mở cửa đến ngày 25/10. - Pop-up Lotte Liễu Giai mở cửa đến ngày 8/11.