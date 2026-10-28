Pop Mart lao dốc sau cơn sốt Labubu

Cơn sốt Labubu hạ nhiệt đặt ra bài toán tìm kiếm nhân vật mới cho hãng đồ chơi Pop Mart. Ảnh: David Kristianto/Unsplash.

Pop Mart, hãng đồ chơi Trung Quốc đứng sau cơn sốt đồ chơi sưu tầm Labubu, ghi nhận doanh thu quý III giảm 45-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà suy yếu diễn ra trên hầu hết thị trường lớn, trong đó doanh số tại nước ngoài và kênh bán hàng trực tuyến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, SCMP đưa tin.

Cổ phiếu liên tục lao dốc

Theo báo cáo cập nhật hoạt động kinh doanh gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) vào cuối ngày 27/10, doanh thu của Pop Mart tại Trung Quốc trong quý III giảm 25-30% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình tại các thị trường quốc tế còn ảm đạm hơn. Doanh thu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc và châu Đại Dương, giảm 65-70%. Trong khi đó, doanh thu tại châu Mỹ giảm 70-75%, còn châu Âu và các thị trường khác giảm 50-55%.

Ngay tại thị trường nội địa, nơi hãng đồ chơi có lợi thế về độ nhận diện thương hiệu và mạng lưới phân phối, doanh số cũng cho thấy sự phân hóa giữa các kênh bán hàng. Doanh thu từ hệ thống cửa hàng vật lý trong quý III giảm 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn kênh trực tuyến ghi nhận mức giảm 45-50%, phản ánh sự suy yếu đáng kể trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Doanh thu suy giảm trên diện rộng khiến Pop Mart đối mặt thách thức duy trì sức hút thương hiệu và thuyết phục giới đầu tư về triển vọng kinh doanh. Ảnh: Tingshu Wang/Reuters.

Kết quả kinh doanh mới nhất làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của Pop Mart sau cơn sốt Labubu toàn cầu năm ngoái. Khi doanh thu suy giảm, hãng phải đối mặt với bài toán duy trì sức hút của đồ chơi sưu tầm và phát triển những nhân vật mới đủ sức chinh phục người tiêu dùng.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm vào tháng 8, nhà sáng lập kiêm CEO Vương Ninh từng cảnh báo công ty có thể không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% trong cả năm. Nhận định này cho thấy ban lãnh đạo cũng đối mặt với những thách thức trong việc duy trì tốc độ mở rộng sau giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ sức nóng của Labubu.

Áp lực mới của Pop Mart

Những lo ngại về triển vọng kinh doanh đã gây sức ép lên giá cổ phiếu Pop Mart. Trước thời điểm công bố báo cáo mới nhất, cổ phiếu công ty giảm trong 6 phiên giao dịch liên tiếp tính đến ngày 22/10, mất hơn 13% giá trị trong giai đoạn này.

Trong phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu của hãng giảm 0,8%, xuống còn 132 HKD (khoảng 16 USD)/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với đỉnh 337,10 HKD (gần 43 USD) được ghi nhận vào tháng 8/2025, tương đương mức giảm hơn 60%.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cũng điều chỉnh triển vọng đối với hãng. Ngày 26/10, UBS hạ giá mục tiêu cổ phiếu Pop Mart từ 203,10 HKD (26 USD) xuống 181,30 HKD (23 USD), song vẫn duy trì khuyến nghị các nhà đầu tư “xuống tiền”. Động thái này cho thấy dù kỳ vọng về giá cổ phiếu đã giảm, UBS vẫn đánh giá tích cực về khả năng phục hồi hoặc triển vọng dài hạn của công ty.

Pop Mart đối mặt sức ép khi doanh thu suy giảm trên nhiều thị trường, còn giới đầu tư ngày càng thận trọng. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Dù cổ phiếu liên tục đi xuống, một số nhà đầu tư lớn vẫn giữ niềm tin vào Pop Mart, như tỷ phú Đoàn Vĩnh Bình hiện nắm giữ 8,01% cổ phần của hãng đồ chơi. Trong bài đăng ngày 21/10 trên cộng đồng đầu tư trực tuyến Xueqiu, ông cho biết có thể cân nhắc mua thêm cổ phiếu của hãng đồ chơi, nhưng không có ý định nắm giữ quá 10% vốn công ty.

“Tôi dự định mua thêm, nhưng không quá 10% cổ phần công ty, nếu không công ty sẽ gặp vấn đề với điều đó”, ông viết.

Sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn chưa đủ để xóa bỏ những lo ngại về triển vọng của Pop Mart. Khi doanh thu suy giảm trên nhiều thị trường và giá cổ phiếu giảm sâu so với mức đỉnh, hãng đồ chơi Trung Quốc cần chứng minh sức hút của mình không chỉ phụ thuộc vào Labubu. Khả năng phát triển những nhân vật mới đủ sức thu hút người tiêu dùng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định đà tăng trưởng của hãng trong thời gian tới.