Pompeii tái hiện đời sống La Mã cổ đại dịp Ngày Di sản châu Âu

Hoạt động tái hiện đời sống La Mã cổ đại tại Công viên Khảo cổ Pompeii, Italia. Ảnh: Công viên Khảo cổ Pompeii

Nhân Ngày Di sản châu Âu, Công viên Khảo cổ Pompeii tổ chức chương trình tái hiện lịch sử và hoạt động giáo dục tại nhiều địa điểm trong quần thể Pompeii và các khu khảo cổ lân cận.

Điểm nhấn của chương trình diễn ra ngày 26.9 tại Pompeii là các màn tái hiện đấu sĩ La Mã, từ hoạt động đào tạo, trang phục, vũ khí đến các nghi lễ và cuộc thi đấu trong đấu trường. Chương trình được xây dựng nhằm giúp du khách hình dung rõ hơn về vai trò của các trận đấu võ sĩ giác đấu trong đời sống văn hóa, xã hội La Mã thế kỷ I.

Bên cạnh các màn trình diễn, khu vực khảo cổ còn có những gian hàng giới thiệu vũ khí, công cụ và các hoạt động thực hành liên quan đến đời sống cổ đại. Du khách cũng có thể theo dõi đoàn rước tái hiện bối cảnh La Mã trước khi tiến vào khu vực đấu trường.

Ngày 27.9, chương trình tiếp tục với các hoạt động tái hiện tại Đấu trường Pompeii, trong đó có nghi lễ, trò chơi đấu sĩ, hoạt động của quân đoàn, điệu múa lịch sử, nghi lễ giải phóng nô lệ và đám cưới theo phong tục La Mã cổ đại.

Không chỉ diễn ra tại Pompeii, chương trình còn được mở rộng tới các địa điểm khảo cổ Boscoreale, Stabia và Oplontis. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động giới thiệu về dệt may, mỹ phẩm, nước hoa, y học, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp và thương mại trong thế giới cổ đại.

Ở Oplontis, các hoạt động tập trung vào đời sống văn hóa và giải trí La Mã, từ âm nhạc, sân khấu, thể thao đến các màn tái hiện về mỹ phẩm, trang sức, hàng hải và hoạt động buôn bán rượu vang.

Thông qua các màn trình diễn, hội thảo và hoạt động trải nghiệm, ban tổ chức muốn đưa lịch sử ra khỏi những hiện vật tĩnh tại, giúp du khách tiếp cận đời sống La Mã cổ đại bằng hình thức trực quan và tương tác hơn.

Chương trình tại Pompeii nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản châu Âu 2026, với sự tham gia của nhiều bảo tàng và địa điểm văn hóa tại Italia. Trong dịp này, các địa điểm di sản tổ chức nhiều hoạt động như tham quan có hướng dẫn, hội thảo, mở cửa đặc biệt và các chương trình tái hiện lịch sử.