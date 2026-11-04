Polking cảm ơn HLV Kim vì không gọi nhiều cầu thủ Công an Hà Nội

HLV Polking và học trò đã chơi 13 trận trong khoảng hai tháng qua. Ảnh: Minh Chiến.

"Cảm ơn HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã không triệu tập nhiều cầu thủ CLB Công an Hà Nội. Đội tôi hai tháng qua đã đá tới 13 trận", HLV Alexandre Polking chia sẻ trong phòng họp báo sân Hàng Đẫy tối 3/11, sau trận CLB Công an Hà Nội hòa Kyoto Sanga 0-0 ở vòng bảng AFC Champions League Elite.

Theo danh sách, Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ duy nhất của CLB Công an Hà Nội lên tuyển dịp FIFA Days tháng 11/2026, chuẩn bị thi đấu giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 ở sân Thiên Trường, Ninh Bình. HLV Kim tạo điều kiện cho nhóm ngôi sao của đương kim vô địch V.League nghỉ ngơi, những ví dụ tiêu biểu gồm Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng muốn tạo cơ hội cho những nhân tố mới thể hiện.

Trở lại với trận đấu ở AFC Champions League Elite, HLV Polking cho rằng đội bóng của mình không may mắn nên không thể thắng Kyoto Sanga. "Vấn đề không phải khả năng dứt điểm của chúng tôi. CLB Công an Hà Nội chỉ thiếu chút may mắn để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Việc thủ môn của họ (Halls - PV) nhận giải cầu thủ hay nhất trận phản ánh đúng thế trận. Tôi hơi buồn và tiếc. Kyoto Sanga chơi tốt và CLB Công an Hà Nội bị đánh giá thấp hơn, nhưng chúng tôi đã chơi sòng phẳng cũng như tạo ra trận đấu chất lượng", nhà cầm quân sinh năm 1976 bày tỏ quan điểm.

Theo thống kê từ Sofascore, CLB Công an Hà Nội chơi trên cơ trước Kyoto Sanga. Đội chủ nhà cầm bóng 57% thời lượng trận đấu, tạo ra 3 cơ hội ăn bàn và sút 17 lần. Các con số này của đại diện Nhật Bản lần lượt là 43%, 1 và 14. Khi nhận câu hỏi của phóng viên về việc Kyoto Sanga có chơi tệ hơn CLB Công an Hà Nội không, HLV Ranko Popovic hỏi ngược lại: "Theo bạn thì giờ tôi nên trả lời thế nào?".

Đánh giá về trận đấu, chiến lược gia sinh năm 67 nói: "CLB Công an Hà Nội chơi rất tốt. Thật sự không dễ để có điểm ở Hàng Đẫy. Tôi phải khen và công nhận họ. Tôi thấy 1 điểm là kết quả chấp nhận được. Hôm nay, cầu thủ Kyoto Sanga đa số chưa thể thích nghi với sự chênh lệch thời tiết giữa Hà Nội và Kyoto. Nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt. Số 15, Kodai Nagata còn phải nhập viện. Khí hậu Việt Nam và Nhật Bản đôi khi tương đồng, nhưng chỉ là mùa hè thôi. Và giờ ở Nhật Bản đâu còn là mùa hè nữa".

Đồng quan điểm với HLV Popovic, cầu thủ dự họp báo cùng ông là Halls chia sẻ: "Tất nhiên, chúng tôi muốn thắng nhưng trận đấu qua rồi. Tôi thấy hòa cũng ổn".

Xếp hạng bảng miền Đông AFC Champions League 2026/27 sau lượt trận tối 3/11. CLB Công an Hà Nội đứng hạng 11. Đồ họa: Livescore.