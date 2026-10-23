Politico: Lầu Năm Góc lập đơn vị bí mật chuyên chặn công nghệ quân sự nước ngoài

Theo Politico, Lầu Năm Góc đã thành lập đơn vị bí mật mang tên TSO chuyên trách các hoạt động phá hoại công nghệ nước ngoài bị đánh giá là có thể đe dọa ưu thế quân sự của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo trang tin Mỹ Politico ngày 22/10, dẫn lời nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề, Bộ Chiến tranh Mỹ đã thành lập một cơ quan chuyên trách các hoạt động phá hoại công nghệ nước ngoài bị đánh giá là có thể đe dọa ưu thế quân sự của Mỹ. Các hoạt động của đơn vị này được cho là bao gồm tấn công mạng, tung thông tin sai lệch và cài cắm linh kiện có khiếm khuyết vào những hệ thống vũ khí quan trọng.

Thông tin này được Politico đưa ra chỉ một ngày sau khi The Washington Post tiết lộ Bộ Chiến tranh Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một chương trình tình báo bí mật hoạt động sâu hơn trong lòng đối thủ, nhằm tiến hành chiến tranh kinh tế.

Đơn vị mới, nhiệm vụ bí mật

Theo Politico, đơn vị mới được thành lập vào tháng 4 năm nay, có tên Văn phòng Hỗ trợ Công nghệ (Technology Support Office, TSO). Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ Stephen Feinberg là người thúc đẩy việc thành lập cơ quan này, với sự tham gia sâu của cố vấn cấp cao Tom Rakusan, một cựu quan chức cấp cao CIA từng phụ trách chỉ huy các hoạt động gián điệp.

Politico cho biết họ đã phỏng vấn 12 quan chức an ninh quốc gia Mỹ đương nhiệm và đã nghỉ hưu để tìm hiểu về TSO.

Dù chưa được trao thẩm quyền pháp lý trực tiếp tiến hành các chiến dịch bí mật, TSO vẫn phối hợp chặt chẽ với các quan chức quân sự và tình báo cấp cao của Mỹ để xây dựng chiến lược, phát triển công cụ công nghệ cao, qua đó ngăn đối thủ của Mỹ tiếp cận những công nghệ quốc phòng then chốt.

Nhân sự của cơ quan này gồm các kỹ sư, thành viên lực lượng tác chiến đặc biệt và quan chức tình báo. Hoạt động của họ trải rộng từ phát triển công cụ tấn công mạng chuyên dụng đến tổ chức các chiến dịch đánh lừa đối phương.

Một phương án được đề cập là tìm cách khiến đối thủ lắp đặt các linh kiện có khả năng bị lỗi vào những nền tảng vũ khí quan trọng. Mục tiêu không nhất thiết phải phá hủy ngay một hệ thống, mà có thể là làm chậm quá trình phát triển, gây gián đoạn hoặc khiến đối phương mất thời gian khắc phục sự cố.

Một cựu quan chức tình báo Mỹ từng phối hợp chặt chẽ với TSO mô tả mục tiêu tổng thể của cơ quan này là “câu giờ hoặc ngăn đối thủ phát triển công nghệ”.

Bài đăng trên Politico hôm 22/10 về sự tồn tại của TSO. Ảnh: Sohu.

Tái cơ cấu chương trình cũ để mở rộng hoạt động

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Thứ trưởng Feinberg đã nhanh chóng xây dựng TSO mà không thu hút nhiều sự chú ý bên ngoài, chủ yếu bằng cách tái cơ cấu hai chương trình tình báo mật vốn đã tồn tại trong Lầu Năm Góc.

Hai chương trình này được cho là đã tiến hành những hoạt động phá hoại công nghệ ở quy mô nhỏ hơn từ năm 2023. Việc hợp nhất, tổ chức lại các chương trình cũ giúp Lầu Năm Góc hình thành một cơ quan mới mà không cần bắt đầu hoàn toàn từ đầu.

Politico nhận định việc nâng cấp các hoạt động này thành một đơn vị riêng cho thấy Bộ Chiến tranh Mỹ muốn mở rộng những chiến dịch bí mật mang tính quyết liệt ở nước ngoài. Các phương thức có thể bao gồm tấn công mạng và chiến dịch tung thông tin sai lệch.

Mỹ đồng thời tính đến chiến tranh kinh tế

Một diễn biến đáng chú ý khác là thông tin do The Washington Post đăng ngày 21/10. Báo này dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị một chương trình tình báo bí mật có khả năng thâm nhập sâu hơn, nhằm tiến hành chiến tranh kinh tế với các đối thủ cạnh tranh của Mỹ.

Kế hoạch do Tom Rakusan phụ trách hiện vẫn trong giai đoạn chuẩn bị, chưa chính thức đi vào hoạt động.

Hai thông tin xuất hiện gần nhau cho thấy Lầu Năm Góc đang xem xét mở rộng các công cụ cạnh tranh ngoài chiến trường truyền thống, từ tình báo và tác chiến mạng đến các biện pháp bí mật nhằm cản trở năng lực công nghệ và kinh tế của đối thủ.

Tuy nhiên, những chi tiết về cơ cấu, phạm vi hoạt động và thẩm quyền pháp lý của TSO hiện chủ yếu dựa trên lời kể của các nguồn tin được Politico phỏng vấn. Các thông tin này chưa đồng nghĩa với việc mọi phương án được đề cập đã được triển khai trên thực tế.

Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin của Politico

Lầu Năm Góc đã bác bỏ thông tin của Politico về việc Văn phòng Hỗ trợ Công nghệ (TSO) được thành lập chuyên bí mật phá hoại các dự án công nghệ nước ngoài. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Chiến tranh Mỹ khá ngắn gọn, không giải thích cụ thể từng nội dung mà bài báo nêu.

Theo Politico ngày 22/10/2026, Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jacob Bliss đã phản hồi các câu hỏi của phóng viên như sau: “Yêu cầu cung cấp thông tin này dường như dựa trên những thông tin đơn giản là không đúng sự thật. Những người cung cấp các tuyên bố này cho các bạn hoặc là bị thông tin sai lệch nghiêm trọng, hoặc cố tình dẫn dắt các bạn đi sai hướng để quảng bá những điều tưởng tượng của họ”.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không công bố phản hồi chi tiết về TSO: Trong tuyên bố được Politico dẫn lại, Lầu Năm Góc không đưa ra lời giải thích cụ thể về cơ cấu, nhiệm vụ hay hoạt động của cơ quan này, cũng như không khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của nó.

Theo Sohu, Sina