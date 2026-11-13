'POLIPOP' - Nhạc kịch thiếu nhi nổi tiếng của Hàn Quốc đến với khán giả Việt Nam

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Touring K-Arts 2026” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc hỗ trợ, Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp thực hiện.

Cụ thể, nhạc kịch sẽ được biểu diễn lúc 19h30 ngày 20/11 tại Nhà hát Star Galaxy (Hà Nội) và lúc 19h30 ngày 22/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Nhạc kịch “POLIPOP” do Brush Theatre (Hàn Quốc) sản xuất, là tác phẩm tiếp nối của nhạc kịch “Doodle Pop” - phần đầu tiên trong loạt chương trình đã được công nhận trên thế giới về cả giá trị nghệ thuật lẫn sức hút thương mại.

Nhạc kịch Polipop được đánh giá cao về cả giá trị nghệ thuật lẫn sức hút thương mại. Ảnh: BTC

“POLIPOP” kể về chuyến phiêu lưu kỳ diệu trong thế giới tưởng tượng của hai anh em tinh nghịch Poli và Pola.

Nhạc kịch gây ấn tượng với những hình ảnh đa sắc màu được tạo nên từ công nghệ trình chiếu mapping (media facade) hiện đại, kết hợp cùng các màn trình diễn nhạc sống sống động, nghệ thuật diễn xuất hình thể giàu tính biểu cảm của các diễn viên và nghệ thuật chiếu bóng.

Với hình thức biểu diễn phi ngôn ngữ, tác phẩm giúp khán giả mọi lứa tuổi có thể giao lưu, cảm nhận và thưởng thức mà không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.

Tác phẩm giúp khán giả mọi lứa tuổi có thể giao lưu, cảm nhận và thưởng thức mà không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào. Ảnh: BTC

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A chia sẻ niềm vui khi nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm có cơ hội giới thiệu đến khán giả Việt Nam một tác phẩm nghệ thuật biểu diễn chất lượng cao của Hàn Quốc, đã được công nhận trên sân khấu quốc tế.

"Hy vọng 2 buổi biểu diễn nhạc kịch POLIPOP - Cuộc phiêu lưu trong mơ của Poli và Pola sẽ là cơ hội để gia đình và trẻ em - những thế hệ tương lai của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau thông qua văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước”, bà Park Chan A nói.

Khán giả có thể đăng ký xem biểu diễn miễn phí thông qua trang Facebook chính thức của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam: https://www.facebook.com/vietnamkcc.

Nhạc kịch “Doodle Pop” từng được tổ chức lưu diễn tại 14 quốc gia tại châu Mỹ và châu Âu; đồng thời ghi nhận 6 suất diễn liên tiếp cháy vé tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc). Đặc biệt, năm 2018 nhạc kịch được báo The Guardian (Anh) bình chọn là “Best Show” tại Edinburgh và năm 2019 được vinh danh “Editor’s Choice” tại Liên hoan Edinburgh Fringe (Anh).