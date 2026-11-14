Polestar concept Formula 2030 - định hình kỷ nguyên xe điện thể thao 4 cửa

Là bước tiến hóa táo bạo từ DNA thiết kế vốn có của Polestar, Formula 2030 trưng bày sáng tạo mới dưới sự dẫn dắt của Tân Giám đốc Thiết kế - Philipp Römers. Dựa trên triết lý cốt lõi của Polestar "loại bỏ những chi tiết thừa thãi, nâng cấp những gì còn lại và không bao giờ thỏa hiệp".

Formula 2030 đại diện cho 3 trụ cột phát triển: Thiết kế – Hiệu năng – Bền vững. Đây là mẫu xe thể thao 4 cửa cỡ nhỏ nằm ở phân khúc riêng biệt với kích thước chiều dài 4.680 mm, rộng 2.021 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và chiều cao 1.350 mm (thấp hơn GT Polestar 5). Kích thước này đặt chiếc xe nằm giữa Polestar 2 và Polestar 7 sắp ra mắt.

Nắp capo dài, đuôi xe ngắn, bánh xe lớn cùng phần hông xe mở rộng dồn trọng lượng thị giác về phía sau. Mặt trước có cụm đèn pha Dual Blade sắc nét tích hợp vào cánh gió khí động học phía trước, định hình khuôn mặt mới cho thế hệ Polestar 2 ra mắt năm 2027. Mũi xe dạng "shark nose" kéo thấp với cánh chia gió cắm chặt vào khung xe.

Kính chắn gió của Formula 2030 thiết kế ôm tròn dạng kính che mặt mũ bảo hiểm lấy cảm hứng từ Polestar 2 đời đầu, đi kèm cần gạt nước đơn thẳng đứng kiểu xe đua. Cảm biến LiDAR ẩn bên dưới ốp khí động học và chỉ xuất hiện khi kích hoạt chế độ tự lái.

Đuôi xe hoàn toàn mới loại bỏ dải đèn hậu trải dài quen thuộc để thay bằng cụm đèn hậu thanh đơn Single Blade, mở ra kỷ nguyên nhận diện ánh sáng hoàn toàn mới cho các dòng xe thương mại Polestar sắp tới. Xe sở hữ màu sơn Nitrogen ngoại thất độc quyền, phản ứng linh hoạt với ánh sáng tự nhiên.

Bộ mâm kích thước 22 inch kết hợp cùng kẹp phanh Brembo và cản khí động học theo phong cách tối giản Scandinavian. Không gian cabin của Formula 2030 đặt trải nghiệm người lái làm trung tâm với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ kỹ thuật số và phím bấm cơ học.

Màn hình HyperDIM 20 inch hiển thị thông tin người lái uốn cong chính xác. Màn hình trung tâm CSD 12,2 inch tích hợp trên bệ trung tâm nghiêng nhẹ. Dây an toàn và chi tiết nội thất mang sắc vàng Swedish Gold đặc trưng của các dòng xe hiệu năng cao Polestar.

Bảng điều khiển gồm 8 phím bấm vật lý tùy chỉnh nằm ngay dưới màn hình trung tâm, cho phép người dùng gán phím tắt linh hoạt cho các tính năng thường dùng. 3 chế độ lái ngẫu ứng chuyển đổi giữa Performance, Normal và Autonomous (Tự lái).

Khi chọn chế độ Tự lái, ghế và vô-lăng tự động lùi xa nhau; khi chuyển sang Performance, vô-lăng và màn hình HyperDIM sẽ tiến sát lại ngực người lái để tối ưu cảm giác phấn khích. Hệ thống thông tin giải trí tích hợp sẵn Google Gemini với khả năng tương tác bằng giọng nói tự nhiên cho mọi hành khách trên xe.

Cấu trúc khung ghế và thanh gia cố làm từ thép mạ kẽm phát thải thấp. Tấm tựa lưng làm từ composite sinh học Bcomp kết hợp giữa sợi đay Châu Âu và nhựa polypropylene tái chế.

Polestar xác nhận nhiều đường nét thiết kế và công nghệ từ concept Formula 2030 sẽ xuất hiện trên dòng xe Polestar 2 thế hệ tiếp theo (ra mắt 2027) và mẫu SUV cỡ nhỏ Polestar 7 (ra mắt 2028).

Video: Giới thiệu xe điện thể thao Polestar concept Formula 2030.