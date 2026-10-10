Podcast: Y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh y tế Việt Nam chuyển dịch từ mô hình bệnh viện đơn lẻ, tập trung vào điều trị sang hệ thống y tế toàn diện, bài toán quản trị ngày càng trở nên quan trọng: làm thế nào để mở rộng quy mô, phát triển chuyên môn và vẫn duy trì chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống?

Với chủ đề Quản trị bệnh viện, TheLEADER kể câu chuyện này qua góc nhìn của hai nữ lãnh đạo Tập đoàn Y tế Phương Châu: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó tổng giám đốc Hệ thống Y tế Phương Châu và Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Trúc Linh, Giám đốc điều hành Phương Châu Cần Thơ.

Với bốn bệnh viện đang vận hành tại TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, Phương Châu đang từng bước xây dựng mô hình y tế toàn diện, hướng tới chuẩn JCI Enterprise, thúc đẩy thực hành ESG, đạt chứng nhận Lotus Recognition, đồng thời phát triển các trung tâm xuất sắc và chuẩn hóa chất lượng trên toàn hệ thống.

Thách thức không chỉ nằm ở việc thiết lập những chuẩn mực chung, mà còn ở khả năng duy trì các chuẩn mực ấy tại những cơ sở có quy mô, điều kiện vận hành và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc thù theo từng vùng miền.