Chia sẻ hạ tầng trạm sạc xe điện được kỳ vọng nâng cao tiện ích cho người dùng, tối ưu quỹ đất đô thị. Tuy nhiên, những vướng mắc về hạ tầng điện, chuẩn kết nối kỹ thuật và cơ chế tài chính đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ để hình thành mạng lưới liên thông, hiệu quả.