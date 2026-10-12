Podcast Tin nóng trong nước ngày 12/10/2026
Podcast Tin nóng trong nước ngày 12/10/2026 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau:
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia
- Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hưng Yên cần khai thác hiệu quả không gian phát triển mới
- Tạo dấu ấn sâu đậm ngay từ năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam
- Sẵn sàng cho Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/podcast-tin-nong-trong-nuoc-ngay-12102026-post1393637.html