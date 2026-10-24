Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026-2030 theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23-1-2026, Đồng Nai đặt mục tiêu tiết kiệm 8-10% tổng năng lượng tiêu thụ và có 90% khu công nghiệp tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tại Khu công nghiệp Amata, nhiều doanh nghiệp đang triển khai các giải pháp từ điện mặt trời mái nhà đến cải tiến thiết bị, tối ưu dây chuyền sản xuất.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai được công bố tháng 8-2026, 60 giải pháp sản xuất sạch hơn tại 18 nhà máy đã giúp tiết kiệm khoảng 1,8 triệu kWh điện mỗi năm, cùng nhiều lợi ích về kinh tế và môi trường. Tuy nhiên, giảm chi phí mua điện có đồng nghĩa với giảm lượng điện tiêu hao trong sản xuất? Và giải pháp nào phù hợp với từng doanh nghiệp? Podcast “Tiết kiệm năng lượng: Lời giải từ bên trong nhà máy” sẽ làm rõ nội dung này.