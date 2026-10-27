[Podcast] Năng lượng nguyên tử: Hành lang pháp lý, tạo dựng niềm tin

Sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng mới được các doanh nghiệp lựa chọn trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt, môi trường ô nhiễm và việc xử lý các chất thải ra môi trường khó khăn. Tại Quảng Trị, thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng lâu dài cho địa phương.