[Podcast] Năng lượng nguyên tử: Hành lang pháp lý, tạo dựng niềm tin
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 16-3-2026 phê duyệt Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Để hoàn thành các mục tiêu mà chiến lược đề ra, vấn đề hành lang pháp lý, cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn đối với các dự án năng lượng nguyên tử đóng vai trò then chốt. Trong Podcast Đồng Nai chủ đề “Năng lượng nguyên tử: Hành lang pháp lý, tạo dựng niềm tin”, Tiến sĩ Đào Gia Phúc, Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích những điểm mới của Luật Năng lượng nguyên tử 2025 và sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý bảo đảm an toàn, tạo dựng niềm tin đối với người dân.
Thực hiện: Trà Mi
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/podcast-nang-luong-nguyen-tu-hanh-lang-phap-ly-tao-dung-niem-tin-cb92ad9/