Podcast: 'Một Bát Thương' - Khi nghệ thuật cất tiếng nói thay những phận đời bị bạo lực tước đoạt
Triển lãm “Một Bát Thương” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tái hiện câu chuyện về 346 phụ nữ và trẻ em gái thiệt mạng vì bạo lực trên cơ sở giới thông qua các tác phẩm nghệ thuật truyền thống. Không chỉ tưởng nhớ những người đã khuất, triển lãm còn gửi gắm thông điệp về sự thấu cảm, trách nhiệm cộng đồng và hành động bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/podcast-mot-bat-thuong-khi-nghe-thuat-cat-tieng-noi-thay-nhung-phan-doi-bi-bao-luc-tuoc-doat-d10941.html