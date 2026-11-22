Những câu chuyện lịch sử không chỉ lưu giữ qua trang sách hay hiện vật trong bảo tàng mà còn được tái hiện trên sân khấu. Bằng ngôn ngữ riêng, mỗi loại hình nghệ thuật mang đến một cách kể, giúp người xem cảm nhận rõ hơn về những con người, sự kiện và dấu mốc đã làm nên chiều dài lịch sử dân tộc. Với mong muốn đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã dàn dựng vở chèo “Người khởi dựng Quốc sử”, được phát sóng trong chương trình Sân khấu truyền hình của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.