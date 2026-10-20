[Podcast 20-10] Được thở, được sống, được yêu thương

“Hạnh phúc của em đơn giản là được thở, được sống và được thương.” Đó là lời chia sẻ của chị Huỳnh Thanh Thảo, tác giả đoạt giải đặc biệt cuộc thi viết “Chào nhé yêu thương” mùa 5, chủ đề “Hạnh phúc”, do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức.

Chỉ cao 70cm, mắc bệnh xương thủy tinh, chưa từng được đến trường, nhưng từ năm 14 tuổi, chị Thảo đã mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, xây dựng thư viện cộng đồng và tích cực giúp đỡ những người yếu thế. Đằng sau những việc làm ý nghĩa ấy là hành trình nhiều nước mắt, những lần đối diện với ranh giới sinh tử, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.

Podcast “Được thở, được sống, được thương” khắc họa chân dung người phụ nữ giàu nghị lực qua những câu chuyện chân thực về tuổi thơ, những biến cố cuộc đời, tình yêu thương của gia đình và khát vọng sống có ích. Từ hành trình của chị Thảo, một thông điệp được gửi gắm: hạnh phúc không chỉ là những gì mỗi người nhận được, mà còn là những giá trị tốt đẹp có thể trao đi.