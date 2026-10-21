POCO X8s ra mắt tại Việt Nam: Chip Snapdragon 7 Gen 4, sạc 100W cùng mức giá từ 11,5 triệu đồng

Dải sản phẩm smartphone thuộc dòng POCO X8 series tại thị trường Việt Nam vừa chính thức bổ sung thành viên thứ năm mang tên POCO X8s, bên cạnh các phiên bản đã xuất hiện trước đó gồm X8, X8 Pro, X8 Pro Max và X8 Power. Thiết bị tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý, công nghệ hiển thị cao cấp và thời lượng pin lớn trong một thân máy gọn gàng.

POCO X8s ra mắt

Kiến trúc phần cứng với chip Snapdragon 7 Gen 4 và bộ nhớ UFS 4.0

Sức mạnh xử lý của POCO X8s đến từ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 do Qualcomm phát triển. Nền tảng này mang lại khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ đa nhiệm cũng như các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên đồ họa cao.

Về khả năng đa nhiệm và lưu trữ, máy cung cấp hai tùy chọn bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR5X với dung lượng 8GB hoặc 12GB. Đi kèm với đó là bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.0 với dung lượng 256GB hoặc 512GB, cho tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh chóng và giảm thiểu độ trễ khi khởi chạy ứng dụng. Thiết bị được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 trên nền giao diện người dùng HyperOS 3.

Màn hình LTPO OLED 3.500 nits và thiết kế viền mỏng ấn tượng

Mặt trước của máy được trang bị tấm nền LTPO OLED kích thước 6.35 inch, độ phân giải đạt chuẩn 1.5K cùng tần số quét thích ứng 120Hz. Đáng chú ý, độ sáng tối đa của màn hình này lên tới 3.500 nits, giúp nội dung hiển thị sắc nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt.

Điện thoại có màn hình siêu sáng

Bên cạnh độ sáng vượt trội, phần viền bao quanh màn hình được tối ưu với độ mỏng chỉ 1.18mm, mang đến diện tích hiển thị rộng rãi và trải nghiệm thị giác liền mạch. Thân máy sở hữu khung viền kim loại chắc chắn với độ dày 8.06mm và trọng lượng 187 gram, đem lại cảm giác cầm nắm đầm tay với ba tùy chọn màu sắc gồm Trắng, Đen và Xanh dương.

Khả năng nhiếp ảnh, năng lượng pin 6.330mAh và sạc nhanh 100W

Về thông số quang học, POCO X8s sử dụng hệ thống camera kép ở mặt lưng với cảm biến chính 50 megapixel cùng cảm biến góc siêu rộng 8 megapixel. Ở phía trước, camera selfie có độ phân giải 32 megapixel, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh chân dung và thực hiện cuộc gọi video độ nét cao.

Điện thoại có dung lượng pin khá tốt

Điểm nhấn đáng kể khác là viên pin dung lượng 6.330mAh tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 100W, hỗ trợ chuẩn sạc PPS 100W và sạc ngược có dây với công suất 22.5W. Ngoài ra, máy còn đạt tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi chuẩn IP68, hỗ trợ các chuẩn kết nối hiện đại gồm 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, cổng hồng ngoại và USB Type-C.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, POCO X8s bước vào giai đoạn nhận đặt hàng với hai phiên bản cấu hình có mức giá niêm yết cụ thể: