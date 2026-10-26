POCO X8s chính thức ra mắt tại Việt Nam: Camera tele 50MP, sạc nhanh 100W, giá 10,99 triệu

POCO vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại POCO X8s tại thị trường Việt Nam, tiếp tục bổ sung sự lựa chọn mới cho dòng sản phẩm POCO X8 Series. Thiết bị hướng đến việc cân bằng giữa kiểu dáng gọn nhẹ và phần cứng mạnh mẽ trong phân khúc tầm trung, phục vụ nhu cầu xử lý công việc lẫn giải trí đa phương tiện.

Thiết kế gọn nhẹ kết hợp màn hình AMOLED 1.5K siêu sáng

Về ngoại quan, POCO X8s sở hữu thân máy mỏng 8,06mm và trọng lượng dừng ở mức 187g. Máy được hoàn thiện với khung viền nhôm bo cong nhẹ nhàng cùng mặt lưng kính. Tại thị trường Việt Nam, thiết bị mang đến ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh dương, Trắng và Đen, trong đó phiên bản màu Đen tạo điểm nhấn bằng phong cách phối màu đen - bạc hiện đại.

POCO X8s ra mắt tại Việt Nam

Mặt trước của máy là không gian hiển thị AMOLED kích thước 6,35 inch với độ phân giải 1,5K sắc nét, sử dụng tấm nền M10 cao cấp giúp viền màn hình thu hẹp tối đa còn 1,18mm. Màn hình này có khả năng đạt độ sáng cục bộ tối đa lên tới 3.500 nit, đi cùng công nghệ tần số quét thích ứng Adaptive Refresh Rate Pro dao động linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz nhằm tối ưu điện năng tiêu thụ.

Ngoài ra, màn hình còn đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt từ tổ chức kiểm định TÜV Rheinland. Đáng chú ý, POCO X8s trang bị cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình, mang lại tốc độ nhận diện nhanh và chính xác ngay cả khi ngón tay của người dùng đang bị ướt.

Nâng cấp hệ thống ba camera với cảm biến tele 50MP

Khả năng nhiếp ảnh trên POCO X8s nhận được sự nâng cấp đáng kể với cụm ba camera đặt ở mặt lưng. Cảm biến chính là Light Fusion 800 độ phân giải 50MP, tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS giúp ổn định khung hình khi quay video và duy trì độ nét cao khi chụp đêm.

Điện thoại có hệ thống 3 camera chất lượng

Điểm nhấn công nghệ lần đầu xuất hiện trên dòng POCO X Pro Series là sự góp mặt của camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 2,5x. Trang bị này mang lại lợi thế lớn trong các tác vụ chụp chân dung xóa phông và bắt nét chủ thể ở khoảng cách xa mà không làm suy giảm chi tiết. Hệ thống còn tích hợp ống kính góc siêu rộng 8MP và tính năng Live Moment ghi lại khoảnh khắc chuyển động ở chuẩn phân giải 1080p.

Hiệu năng từ Snapdragon 7 Gen 4 và pin Silicon-Carbon

Cung cấp sức mạnh cho POCO X8s là vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Để duy trì hiệu suất ổn định khi chạy các tác vụ nặng hoặc chơi game liên tục, nhà sản xuất trang bị hệ thống tản nhiệt POCO 3D IceLoop giúp kiểm soát nhiệt lượng tỏa ra hiệu quả.

POCO X8s có độ bền ấn tượng

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin công nghệ Silicon-Carbon dung lượng 6.330mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây HyperCharge công suất 100W cùng khả năng sạc ngược có dây 22.5W cho các thiết bị khác. Bên cạnh đó, POCO X8s còn đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP68, kết hợp cùng hệ thống loa kép stereo tạo không gian âm thanh vòm sống động.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của POCO X8s

Giá bán và thời điểm lên kệ tại thị trường Việt Nam

POCO X8s chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 25/10/2026 với hai phiên bản bộ nhớ. Mức giá niêm yết cụ thể cho từng tùy chọn như sau:

Phiên bản 8GB RAM + 256GB bộ nhớ trong: 10,99 triệu đồng.

Phiên bản 12GB RAM + 512GB bộ nhớ trong: 13,49 triệu đồng.