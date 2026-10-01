POCO C95 Pro ra mắt với pin 7.500mAh, sạc 45W và màn hình 120Hz có giá từ 5,89 triệu đồng

POCO vừa chính thức bổ sung vào dải sản phẩm giá rẻ mẫu điện thoại POCO C95 Pro tại thị trường Singapore. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7.500mAh hỗ trợ sạc ngược, kết hợp cùng màn hình kích thước lớn 6.9 inch có tần số quét 120Hz và chip xử lý MediaTek Helio G91-Ultra.

Màn hình lớn 6.9 inch 120Hz cùng độ bền cải tiến

POCO C95 Pro được trang bị không gian hiển thị rộng rãi với màn hình 6.9 inch, đạt độ phân giải HD+ (1.600 x 720 pixel). Mặc dù độ phân giải dừng ở mức cơ bản, tấm nền này lại ghi điểm nhờ tần số quét thích ứng 120Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, giúp mang lại phản hồi thao tác vuốt chạm nhanh chóng và chuyển cảnh mượt mà.

POCO C95 Pro ra mắt với màn hình 120Hz mượt mà

Độ sáng màn hình đạt tối đa 825 nits ở chế độ HBM (High Brightness Mode), giúp cải thiện khả năng đọc nội dung trong môi trường ngoài trời. Để bảo vệ thị giác, máy đạt các chứng nhận từ TÜV Rheinland về giảm phát xạ ánh sáng xanh, không nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học. Về độ bền bên ngoài, thiết bị sử dụng kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và hỗ trợ chuẩn kháng nước bắn, chống bụi IP64.

Cấu hình MediaTek Helio G91-Ultra và phần mềm HyperOS 3

Cung cấp sức mạnh phần cứng cho POCO C95 Pro là vi xử lý MediaTek Helio G91-Ultra. Thiết bị cung cấp tùy chọn bộ nhớ RAM tối đa 8GB và bộ nhớ lưu trữ trong lên đến 256GB. Nhằm nâng cao hiệu quả đa nhiệm khi chạy nhiều ứng dụng ngầm, máy tích hợp công nghệ mở rộng bộ nhớ RAM ảo với dung lượng bổ sung tối đa 16GB.

Điện thoại mới của POCO có cấu hình khá tốt

Về phần mềm, máy được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 xây dựng trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng. Về khả năng nhiếp ảnh, máy trang bị camera chính độ phân giải 50 megapixel ở mặt sau và camera trước 8 megapixel phục vụ chụp ảnh selfie cùng gọi video, đi kèm chế độ quay video kép tiện lợi.

Dung lượng pin 7.500mAh và tính năng sạc ngược tiện ích

Dung lượng năng lượng là ưu thế cạnh tranh vượt trội nhất của POCO C95 Pro khi sở hữu viên pin 7.500mAh. Dữ liệu từ nhà sản xuất cho biết mức dung lượng này đủ đáp ứng 28 giờ phát video liên tục hoặc 91 giờ nghe nhạc. Máy đi kèm giải pháp sạc nhanh công suất 45W giúp tối ưu thời gian nạp điện.

POCO C95 có viên pin khủng

Không chỉ dùng cho bản thân, thiết bị còn hoạt động như một nguồn sạc dự phòng nhờ tính năng sạc ngược có dây cho thiết bị khác với công suất tối đa 22.5W. Máy vẫn giữ lại các cổng kết nối và trang bị quen thuộc gồm loa stereo kép, cổng cắm tai nghe 3.5mm, kết nối không dây Bluetooth 5.4 và giao tiếp NFC.

Bảng thông số kỹ thuật POCO C95 Pro

Giá bán POCO C95 Pro tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản POCO C95 Pro cấu hình 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong có mức giá niêm yết chính thức là 6.490.000 đồng. Trong giai đoạn mở bán đầu tiên, máy được áp dụng chương trình ưu đãi giảm 600.000 đồng, đưa giá bán thực tế về mức 5.890.000 đồng.