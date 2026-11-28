Kana-Biyik có cơ hội ra mắt đội một.

Chân sút người Pháp vừa được triệu tập lên tập luyện cùng đội một. Đây là động thái đáng chú ý của Pochettino khi ông chuẩn bị cho trận sân nhà đầu tiên tại Old Trafford trên cương vị HLV trưởng MU. Ngoài Kana-Biyik, một số gương mặt trẻ khác như Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Jim Thwaites và Jaydan Kamason cũng được trao cơ hội tập luyện.

Đáng lo ngại nhất với MU là tình trạng của đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vắng mặt trong buổi tập do nhiễm virus sau khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Pochettino xác nhận khả năng ra sân của Bruno vẫn chưa được xác định.

Ngoài Bruno, danh sách vắng mặt của MU còn có Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Carlos Baleba và Manuel Ugarte. Điểm sáng hiếm hoi là trung vệ Leny Yoro được phép thi đấu trở lại sau khi án treo giò vì thẻ đỏ trong trận gặp Liverpool được hủy bỏ.

Trong số những cầu thủ trẻ được trao cơ hội, Kana-Biyik nhận được nhiều sự chú ý. MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng này theo dạng tự do từ Le Havre vào tháng 4/2025. Tuy nhiên, anh lập tức được cho Lausanne-Sport, đội bóng thuộc hệ thống sở hữu của INEOS tại Thụy Sĩ, mượn để tích lũy kinh nghiệm.

Sau 26 lần ra sân trên mọi đấu trường, Kana-Biyik ghi được 1 bàn thắng. Trở lại Manchester, cầu thủ 19 tuổi có 4 lần thi đấu cho đội U21 MU mùa này nhưng chưa được ra mắt đội một. Cơ hội có thể đến sớm hơn dự kiến dưới thời Pochettino bởi ông nổi tiếng với việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Trận gặp Brentford vào tối 28/11 có ý nghĩa đặc biệt với MU khi họ đang nằm trong nhóm xuống hạng và chưa thắng trận nào tại Premier League kể từ tháng 8. Một chiến thắng có thể giúp đội chủ sân Old Trafford tạm thời thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng.