Pochettino sẵn sàng dẫn dắt MU thay Carrick

Pochettino sẵn sàng trở lại Premier League để tiếp quản ghế HLV trưởng MU.

Theo ESPN, Pochettino trở thành ứng viên hàng đầu thay thế Carrick tại Old Trafford. Chiến lược gia người Argentina được cho là muốn trở lại Premier League, bất chấp việc vừa gia hạn hợp đồng với tuyển Mỹ đến năm 2030.

Tương lai của Carrick đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khởi đầu tệ nhất lịch sử MU tại Premier League. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh chỉ giành một chiến thắng sau 10 vòng, rơi xuống nhóm xuống hạng và đối mặt sức ép ngày càng lớn từ người hâm mộ.

Dù Carrick vẫn trực tiếp điều hành buổi tập hôm 10/11, các nguồn tin của ESPN tiết lộ ban lãnh đạo MU đã bắt đầu chuẩn bị phương án sa thải nhà cầm quân 45 tuổi. Pochettino hiện là lựa chọn được ưu tiên cho nhiệm vụ vực dậy đội chủ sân Old Trafford.

Trở ngại lớn nhất nằm ở hợp đồng giữa Pochettino và Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Sau khi đưa tuyển Mỹ vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhà cầm quân 54 tuổi ký gia hạn thêm 4 năm hồi tháng 8, cam kết gắn bó đến năm 2030.

Tuy nhiên, ESPN tiết lộ hợp đồng mới có điều khoản đặc biệt, cho phép Pochettino đàm phán với các CLB lớn tại châu Âu nếu đội bóng quan tâm chấp nhận trả 10 triệu USD phí giải phóng hợp đồng.

Nguồn tin thân cận với Pochettino xác nhận ông quan tâm đến cơ hội dẫn dắt MU. Dù đang làm việc tại Mỹ, cựu HLV Tottenham vẫn sở hữu nhà riêng ở London và không giấu mong muốn trở lại bóng đá cấp CLB tại châu Âu.

Pochettino dự kiến tiếp tục dẫn dắt tuyển Mỹ trong hai trận gặp Haiti tại CONCACAF Nations League. Hiện chưa rõ MU có tiến hành đàm phán chính thức trước loạt trận quốc tế hay không, bởi Carrick vẫn đang tại vị.

Đáng chú ý, Pochettino từng ba lần được MU cân nhắc bổ nhiệm vào các năm 2016, 2019 và 2024. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford lần lượt lựa chọn Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag.

Sau một thập niên lỡ hẹn, Pochettino một lần nữa đứng trước cơ hội dẫn dắt MU. Khác biệt lần này nằm ở hoàn cảnh của đội bóng, khi Old Trafford không còn hướng đến cuộc đua vô địch mà đang phải tìm đường thoát khỏi nhóm xuống hạng.