Mauricio Pochettino cần tạo ra sự cạnh tranh thực sự, thay vì mặc định suất đá chính cho bất kỳ cầu thủ nào.

Thất bại 0-4 trước Brentford không chỉ khiến Pochettino chịu thêm sức ép mà còn đặt nhà cầm quân người Argentina trước một quyết định quan trọng: tiếp tục kiên nhẫn với những cầu thủ mắc lỗi hay mạnh tay thay đổi đội hình?

MU đang ở trong tình trạng không thể xem những sai lầm cá nhân là chuyện bình thường. Sau ba trận dưới thời Pochettino, đội bóng vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Hàng phòng ngự liên tục sụp đổ, còn những cầu thủ được kỳ vọng lại chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết.

Lammens mắc lỗi trong khâu xử lý bóng bổng, Yoro thiếu chắc chắn khi phòng ngự, trong khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng chưa tạo được sự an tâm.

Pochettino cần phân biệt giữa việc trao cơ hội để cầu thủ trưởng thành và việc tiếp tục sử dụng những người chưa đáp ứng yêu cầu. Một HLV có thể kiên nhẫn với cầu thủ trẻ, nhưng không thể biến sự kiên nhẫn thành đặc quyền đá chính.

Lammens và Yoro không thể mãi được bảo vệ

Pochettino từng công khai bảo vệ Lammens sau trận hòa Sporting Lisbon 2-2. Thủ môn người Bỉ mắc lỗi trong những tình huống dẫn đến bàn thua, nhưng HLV MU cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về người gác đền mà còn nằm ở cách hàng phòng ngự bảo vệ anh.

Senne Lammens chưa tạo được sự ổn định cần thiết trong khung thành MU kể từ khi được trao vị trí số một.

Quan điểm ấy có cơ sở. Một thủ môn không thể luôn phải tự giải quyết mọi tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, bảo vệ cầu thủ không đồng nghĩa với việc bỏ qua sai lầm.

Lammens có tỷ lệ cứu thua 60,2% tại Premier League, chỉ tốt hơn một thủ môn trong nhóm 17 người đã chơi ít nhất 10 trận. Anh mới có một trận giữ sạch lưới và mắc hai lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong mùa giải này.

Trước Brentford, những vấn đề tiếp tục xuất hiện. Lammens cùng Lisandro Martinez và Harry Maguire đều có những sai sót trong các bàn thắng đầu tiên của Callum Wilson. Khi thủ môn thiếu chắc chắn, hàng phòng ngự phía trước cũng mất đi sự an tâm.

Pochettino có Karl Darlow trong danh sách dự bị. Darlow từng có kinh nghiệm bắt chính tại Premier League, vì vậy việc trao cơ hội cho thủ môn này không phải phương án thiếu cơ sở. Nếu Lammens chưa lấy lại được sự ổn định, một khoảng nghỉ có thể giúp anh giảm áp lực và tạo ra sự cạnh tranh cần thiết.

Leny Yoro liên tiếp mắc sai lầm trong những trận thua Liverpool và Brentford.

Với Leny Yoro, câu chuyện phức tạp hơn. Trung vệ người Pháp mới 20 tuổi, sở hữu tiềm năng lớn và được MU kỳ vọng trở thành trụ cột trong tương lai. Nhưng tiềm năng không thể trở thành tấm lá chắn cho những sai lầm liên tiếp.

Yoro nhận thẻ đỏ ở phút thứ 8 trong trận thua Liverpool 0-4 sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak. Đến trận gặp Brentford, anh tiếp tục có pha dâng cao tranh chấp không thành công, để Ouattara khai thác khoảng trống phía sau và kiến tạo cho Wilson ghi bàn thứ hai.

Hai trận đấu, hai vấn đề khác nhau nhưng cùng cho thấy Yoro cần cải thiện khả năng phán đoán và lựa chọn thời điểm can thiệp. Pochettino không nên loại bỏ một cầu thủ trẻ chỉ vì vài sai lầm, nhưng cũng không thể bảo đảm suất đá chính cho anh bất kể phong độ.

Maguire và Martinez cũng phải chịu trách nhiệm. Những sai sót của họ trước Brentford cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở Yoro. Nếu Pochettino chỉ thay một trung vệ trẻ mà tiếp tục giữ nguyên những vị trí còn lại, MU khó cải thiện đáng kể.

Pochettino phải chứng minh quyền lực ở Old Trafford

Trước trận Brentford, Pochettino từng tuyên bố ông không phải người dễ dãi. Nhà cầm quân Argentina muốn đẩy cầu thủ ra khỏi vùng an toàn, yêu cầu họ mạnh mẽ và cải thiện mỗi ngày.

Sau thất bại 0-4, những tuyên bố ấy cần được chuyển thành hành động.

Pochettino phải chứng minh bản lĩnh bằng những quyết định nhân sự cứng rắn tại Old Trafford.

Pochettino không nhất thiết phải thực hiện một cuộc thanh lọc đội hình ngay lập tức. Điều ông cần là thiết lập tiêu chuẩn rõ ràng: cầu thủ mắc lỗi phải chịu trách nhiệm, người chơi tốt được trao cơ hội và không ai mặc định có suất đá chính nhờ danh tiếng hay giá chuyển nhượng.

Lammens có thể phải nhường vị trí cho Darlow. Yoro cần được cân nhắc kỹ hơn trước khi tiếp tục đá chính. Maguire, Martinez hay bất kỳ cầu thủ giàu kinh nghiệm nào cũng phải đối diện nguy cơ mất vị trí nếu không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Tuy nhiên, Pochettino cũng cần tránh cực đoan. Thay người sau mỗi thất bại không phải cách xây dựng đội bóng bền vững. Cầu thủ trẻ cần được hướng dẫn, còn những người mắc lỗi phải có cơ hội sửa chữa. Nhưng cơ hội ấy phải đi kèm tiến bộ cụ thể.

Vấn đề của MU không thể giải quyết chỉ bằng cách thay thủ môn hay đổi cặp trung vệ. Đội bóng cần cải thiện khả năng pressing, bảo vệ khu trung tuyến và tổ chức phòng ngự. Ban lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm về một đội hình thiếu cân bằng sau nhiều mùa giải đầu tư lớn.

Pochettino mới tiếp quản MU, nhưng vị trí của ông không thể chỉ được bảo vệ bằng lý do cần thời gian. Ông phải chứng minh đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định khó khăn, kể cả với những cầu thủ được CLB đặt nhiều kỳ vọng.

MU không cần một HLV chỉ biết động viên cầu thủ sau thất bại. Họ cần người đủ cứng rắn để thiết lập kỷ luật và đủ tỉnh táo để nhận ra ai thực sự xứng đáng được tiếp tục tin tưởng.

Dung thứ cho sai lầm là một phần của công việc huấn luyện. Nhưng dung thứ vô điều kiện sẽ khiến sai lầm trở thành thói quen. Pochettino cần hiểu rõ ranh giới ấy nếu muốn đưa MU thoát khỏi cuộc khủng hoảng tại Old Trafford.