Mauricio Pochettino cho rằng MU kiểm soát được trận đấu cho đến khi thủng lưới bàn đầu tiên trong thất bại 0-4 tại Old Trafford tối 28/11.

“Trận đấu hôm nay là một bài học quý. Chúng tôi tấn công rất tốt và chơi hay hơn hẳn Brentford”, Pochettino nói với Sky Sports sau trận đấu tại Old Trafford. “Cả đội kiểm soát được trận đấu, di chuyển tốt và gây sức ép hiệu quả”.

Hơn chục phút đầu trận phần nào lý giải nhận định của Pochettino. Khi MU có bóng, Diogo Dalot bó vào giữa để Youri Tielemans dâng cao. Đội chủ nhà tạo được hai cơ hội rõ rệt. Harry Maguire đánh đầu trúng xà ngang sau một pha phối hợp phạt góc, còn Patrick Dorgu đánh đầu chệch cột từ quả tạt vừa tầm của Amad.

MU đánh mất thế chủ động sau một cú sút thẳng vào giữa khung thành. Senne Lammens vừa cản được pha ngả bàn đèn của Jaidon Anthony, nhưng lại để bóng lọt qua hai tay ở cú dứt điểm từ khoảng 16 m của Callum Wilson. Chỉ 13 phút sau, Wilson thắng Leny Yoro trong pha tranh chấp rồi đón đường chuyền trả của Dango Ouattara để hoàn tất cú đúp.

Theo Pochettino, điều đáng tiếc là MU đã vội vàng khi vẫn còn thời gian tìm bàn gỡ. “Trong lúc cố ghi bàn, chúng tôi bắt đầu có những quyết định khiến cả đội phải trả giá. Các cầu thủ cần đủ tự tin để tiếp tục chơi theo cách của mình, kể cả khi bị dẫn bàn”, ông phân tích.

Kristoffer Ajer và Kevin Schade ghi thêm hai bàn trong hiệp hai, khiến MU chịu thất bại 0-4 thứ hai liên tiếp ở Premier League, sáu ngày sau trận thua Liverpool tại Anfield. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên trên khán đài Stretford End hô vang: “Các anh không xứng đáng khoác chiếc áo này”.

“Chẳng có gì để biện minh cho kết quả ấy. Chúng tôi hiểu cảm xúc của người hâm mộ”, Pochettino nói. HLV người Argentina khẳng định các cầu thủ vẫn nhận được sự ủng hộ của ông, đồng thời nhấn mạnh ban huấn luyện có trách nhiệm giúp họ tiến bộ.

MU đã trải qua hơn 90 ngày chưa biết đến chiến thắng ở Premier League. Cuối tuần tới, thầy trò Pochettino tiếp tân binh Coventry tại Old Trafford với mục tiêu chấm dứt chuỗi 10 trận chỉ hòa và thua.