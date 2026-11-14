Pochettino khóc trước ngày đến MU.

Trong buổi họp báo cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng tuyển Mỹ trước khi đến MU làm việc, HLV Pochettino xúc động đến mức gặp khó khăn khi phát biểu. Ông thừa nhận việc rời đi không phải lựa chọn dễ dàng.

"Thật khó để nói vào lúc này. Tôi là người rất giàu cảm xúc. Đây là một quyết định buồn và cũng là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi", Pochettino chia sẻ.

Cựu HLV Tottenham dành những lời tri ân cho ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Mỹ sau khoảng hai năm gắn bó. Ông cho biết bản thân từng rất hào hứng với dự án xây dựng đội tuyển quốc gia, đồng thời cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cùng tập thể này.

"Chúng tôi thực sự tin tưởng vào dự án và rất hào hứng khi cùng nhau phát triển. Chính điều đó khiến quyết định ra đi càng trở nên khó khăn. Thông thường, người ta bật khóc vì muốn ở lại, nhưng trường hợp của tôi lại hoàn toàn ngược lại", chiến lược gia 54 tuổi bộc bạch.

Pochettino liên tục lau nước mắt khi họp báo.

Sự ra đi của Pochettino đến trong thời điểm bóng đá Mỹ hướng đến những mục tiêu lớn sau kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà vào mùa hè vừa qua. Ông từng được kỳ vọng giúp đội tuyển tiếp tục phát triển và nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế.

Dù vậy, sức hút từ MU đã mở ra cơ hội mới cho nhà cầm quân người Argentina. Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng khi chỉ giành được một chiến thắng sau 10 vòng đầu Premier League, qua đó rơi xuống nhóm xuống hạng.

Pochettino được kỳ vọng sẽ nhanh chóng vực dậy đội bóng giàu truyền thống này. Thử thách đầu tiên của ông sau kỳ nghỉ quốc tế có thể là chuyến làm khách đầy áp lực trên sân Anfield của Liverpool.

Trước khi chính thức chuyển đến Manchester, Pochettino sẽ hoàn thành hai trận cuối cùng cùng tuyển Mỹ gặp Haiti ở vòng tứ kết CONCACAF Nations League. Đó cũng là lời chia tay cuối cùng của ông với hành trình tại bóng đá xứ cờ hoa.

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