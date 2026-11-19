Manchester United đã công bố đoạn video giới thiệu cuộc phỏng vấn đầu tiên của Mauricio Pochettino tại trung tâm huấn luyện Carrington vào sáng thứ Tư. Nhà cầm quân người Argentina đã đặt chân đến Anh sau chuyến bay đêm, khép lại hành trình làm việc tại Mỹ và chính thức bắt đầu nhiệm vụ mới ở Old Trafford.

Pochettino đã đến Manchester United vào sáng nay. Nguồn: X @ManUtd

Sau cuộc gặp với ban lãnh đạo và một số thành viên trong đội bóng, Pochettino đã gửi lời nhắn nhủ đầu tiên tới người hâm mộ Manchester United. Ông chia sẻ: "Xin chào các cổ động viên Manchester United. Tôi rất mong được gặp các bạn. Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về các bạn. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau mang lại niềm vui thông qua sự nỗ lực và gắn kết. Đây sẽ là một mùa giải đặc biệt để tất cả cùng cổ vũ, động viên các cầu thủ chiến đấu hết mình trên sân và giành được những kết quả xứng đáng".

Thông điệp của Pochettino được đưa ra trong bối cảnh Manchester United đang lún sâu vào khủng hoảng. Đội bóng hiện đứng ở nhóm cuối bảng Premier League và thậm chí có nguy cơ rơi xuống vị trí cuối cùng trước chuyến làm khách trên sân Anfield vào Chủ nhật.

Nhiệm vụ trước mắt của chiến lược gia người Argentina là vực dậy tinh thần, cải thiện phong độ và giúp Man Utd thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng. Với chỉ 8 điểm sau 10 vòng đấu, Quỷ đỏ đang kém nhóm dự Champions League tới 10 điểm. Trong hoàn cảnh hiện tại, mục tiêu giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu trở nên quá khó khăn.

Pochettino được Jason Wilcox trao tặng một chiếc áo đấu của Manchester United.Source: X @ManUtd

Pochettino được Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox chào đón tại Carrington. Ông cũng nhanh chóng gặp gỡ một số cầu thủ trong đội hình mới trước khi bắt tay vào công việc.

Ông cũng nhấn mạnh Manchester United không xứng đáng phải rơi vào tình cảnh hiện tại, đồng thời dành lời khen cho sự ủng hộ của người hâm mộ. Theo Pochettino, sự gắn kết giữa đội bóng và các cổ động viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình tìm lại thành công.

Trước khi Pochettino chính thức tiếp quản đội bóng, các cộng sự thân tín của ông đã có mặt tại Manchester để chuẩn bị cho quá trình huấn luyện. Trợ lý Jesus Perez, HLV thủ môn Toni Jimenez và con trai kiêm HLV thể lực Sebastiano Pochettino đã làm việc với những cầu thủ không tập trung đội tuyển quốc gia.

Buổi tập đầy đủ đầu tiên dưới thời Pochettino dự kiến diễn ra vào ngày hôm sau. Đây sẽ là bước khởi đầu cho nhiệm vụ đầy thách thức của chiến lược gia người Argentina, người trở thành HLV trưởng thứ tám của Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Pochettino tuyên bố ông sẽ giúp những cầu thủ đang sa sút phong độ hiện tại thi đấu quyết liệt hơn trên sân. Nguồn: Shutterstock Editorial

Đáng chú ý, quá trình thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng diễn ra mạnh mẽ. Sau khi Pochettino đến, Manchester United đã chia tay năm thành viên trong ban huấn luyện, gồm trợ lý Steve Holland cùng các HLV Jonny Evans, Jonathan Woodgate, Travis Binnion và HLV thủ môn Craig Mawson.

Với những thay đổi lớn về nhân sự và áp lực thành tích đang đè nặng, Pochettino sẽ phải nhanh chóng chứng minh năng lực. Lời hứa giúp các cầu thủ chiến đấu hết mình là thông điệp mở đầu, nhưng điều người hâm mộ Manchester United chờ đợi hơn cả vẫn là những kết quả tích cực trên sân cỏ.