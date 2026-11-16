Pochettino được MU cấp 120 triệu bảng mua 3 cầu thủ mới

Theo nhà báo thể thao Alex Crook, tân thuyền trưởng Mauricio Pochettino sẽ được MU hỗ trợ mua sắm ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2027), với kinh khí khoảng 120 triệu bảng.

Vị này cũng cho hay thêm, MU sẵn sàng bán trung vệ Lisandro Martinez, tạo điều kiện để Pochettino mang về 3 hợp đồng mới.

Chuyến làm khách Liverpool là trận ra mắt của Pochettino với MU. Ảnh: Teamtalk

MU do Carrick để lại, hiện xếp thứ 18 Ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu, với chỉ 8 điểm trong tay. Đây là thứ hạng thấp nhất của ‘Quỷ đỏ’ tại Premier League trong 40 năm qua.

Để vực dậy MU, Pochettino khả năng cần một số bổ sung để tăng cường lực lượng ở chuyển nhượng giữa kỳ, cho các vị trí trung vệ, hậu vệ trái và 1 tiền đạo.

Những cái tên được nhà báo Alex Crook ‘điểm danh’, có trung vệ Calvin Bassey (Fulham), Nathan Collins (Brentford), hay viễn cảnh hậu vệ trái người Mỹ, Antonee Robinson (Fulham) tiếp tục làm việc với Pochettino. Tương tự là Folarin Balogun (Monaco).

Cả Robinson, Balogun và Collins đều được định giá 40 triệu bảng, có nghĩa MU phải chi khoảng 120 triệu bảng, nếu mang họ về cho Pochettino vào tháng 1/2027 tới đây.

Theo tờ Athletic, Pochettino sẽ ký hợp đồng 2 năm rưỡi với MU, đến thay Carrick ngồi 'ghế nóng' ở Old Trafford. Để có được nhà cầm quân người Argentina, MU được cho phải đền bù cho LĐBĐ Mỹ khoảng 7,4 triệu bảng.

Pochettino không xa lạ gì với Ngoại hạng Anh, khi từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Ông được cho chuẩn bị có cuộc gặp với Sir Alex Ferguson để nghe lời khuyên, trước khi bắt tay vào vực dậy MU.