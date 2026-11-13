Pochettino được cảnh báo về 'đống đổ nát' tại MU

Pochettino đang tiến rất gần tới ghế HLV của MU. Ảnh: Reuters.

Manchester United đang cân nhắc bổ nhiệm Mauricio Pochettino sau khi chia tay Michael Carrick. Tuy nhiên, cựu trung vệ Rio Ferdinand cảnh báo nhà cầm quân người Argentina không thể chỉ tập trung vào chiến thuật hay chuyển nhượng. Nhiệm vụ cấp thiết nhất là khôi phục tinh thần cho một phòng thay đồ đang rệu rã.

Trên kênh YouTube cá nhân, Ferdinand đánh giá khả năng quản lý con người là lợi thế lớn của Pochettino. Nhà cầm quân này từng làm việc với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tại Paris Saint-Germain. Dù vậy, thách thức ở MU hoàn toàn khác biệt.

“Chúng tôi có quá nhiều cá nhân đang tan vỡ. Pochettino phải xây dựng một tập thể biết chơi bóng cùng nhau. Ông ấy cần khôi phục tinh thần toàn đội, sự tự tin của các cầu thủ hiện gần như chạm đáy”, Ferdinand nhận xét.

Cựu trung vệ người Anh cũng cho rằng ban lãnh đạo MU cần đặt ra những câu hỏi cụ thể trước khi bổ nhiệm HLV mới. Jason Wilcox và Omar Berrada phải tìm hiểu cách ứng viên tái thiết những cá nhân mất phương hướng, hàn gắn tâm lý cầu thủ và tạo dựng sự ổn định.

Theo Ferdinand, các cầu thủ MU đã chịu quá nhiều tổn thương sau những mùa giải thất vọng, liên tục kết thúc ở vị trí thấp tại Premier League và bị loại sớm khỏi các giải đấu cúp.

MU bước vào kỳ nghỉ quốc tế với vị trí thứ 18 tại Premier League. Đội bóng chỉ giành 8 điểm sau 10 vòng đấu và trải qua 8 trận liên tiếp không thắng. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã đạt thỏa thuận miệng với Pochettino. Thương vụ phụ thuộc vào khả năng ông rời ghế HLV trưởng tuyển Mỹ.

Pochettino chưa công khai phản hồi về sự quan tâm từ MU. "Quỷ đỏ" được cho là phải trả khoảng 7 triệu bảng tiền bồi thường cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ để giải phóng hợp đồng của ông, vốn còn thời hạn đến năm 2030.

Manchester United có đủ kiên nhẫn để chờ người như Ferguson? Sir Alex Ferguson từng được trao thời gian để thay đổi Manchester United, và Carrick có thể nhận được đặc quyền ấy trong bối cảnh hiện tại?