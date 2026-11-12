Pochettino đến MU: Năng lực có hạn, thách thức lại quá lớn?

Sau nhiều năm được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Mauricio Pochettino cuối cùng có thể đứng trước cơ hội dẫn dắt MU. Những thông tin về khả năng gia nhập đội bóng Anh đang khiến tương lai của chiến lược gia 54 tuổi trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.

Xét trên hồ sơ chuyên môn, Pochettino không phải lựa chọn thiếu cơ sở. Ông từng xây dựng Southampton thành một tập thể giàu sức cạnh tranh, đưa Tottenham trở thành ứng viên vô địch Premier League và tiến đến trận chung kết Champions League 2018/19. Khả năng tổ chức đội bóng, phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi pressing cường độ cao là những điểm mạnh đã được kiểm chứng.

Pochettino chỉ là HLV có năng lực khá, không phải nhóm tinh hoa (Ảnh: Sun Sport)

Nhưng cũng cần nhìn nhận một cách công bằng: Pochettino chưa phải nhà cầm quân thuộc nhóm tinh hoa có khả năng tạo ra sự thống trị ở bất cứ đội bóng nào ông đặt chân tới. Thành công tại Tottenham là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp, song những gì diễn ra sau đó ở Paris Saint-Germain và Chelsea cho thấy giới hạn nhất định của chiến lược gia người Argentina.

Không phải mẫu HLV của đỉnh cao

Không thể phủ nhận Pochettino từng làm tốt công việc tại Tottenham. Trong điều kiện ngân sách vừa phải, ông xây dựng được một tập thể trẻ trung, giàu năng lượng, có bản sắc và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng mạnh nhất nước Anh.

Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli hay Christian Eriksen đều trưởng thành và đạt đến những cột mốc đáng kể dưới thời nhà cầm quân người Argentina.

Tuy nhiên, Tottenham cũng chưa bao giờ bước lên đỉnh cao dưới thời Pochettino. Đội bóng thành London nhiều lần tiến gần chức vô địch Premier League nhưng không thể biến sự ổn định thành danh hiệu. Trận chung kết Champions League năm 2019 cũng kết thúc bằng thất bại trước Liverpool.

Rời Tottenham, Pochettino tiếp tục dẫn dắt PSG với một đội hình sở hữu hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Ông có chức vô địch Ligue 1, nhưng không thể đưa đội bóng Pháp chinh phục Champions League. Môi trường có nhiều cá tính lớn, cùng áp lực thành tích tức thời, khiến việc xây dựng một hệ thống bóng đá theo ý tưởng của ông gặp không ít trở ngại.

Tại Chelsea, câu chuyện cũng không thực sự khác biệt. Dù đội bóng có những giai đoạn cải thiện phong độ, Pochettino vẫn không thể tạo ra sự ổn định và phải ra đi chỉ sau 1 mùa. Tất cả cho thấy nhà cầm quân này không phải mẫu HLV có thể giải quyết mọi vấn đề, để đưa một đội bóng lên tầm bách chiến bách thắng.

MU cần nhiều hơn một quyết định thay HLV

Đây chính là điều Man United cần nhìn nhận trước khi đặt niềm tin vào chiến lược gia người Argentina.

Trong hơn một thập kỷ kể từ khi Sir Alex Ferguson rời Old Trafford, MU đã trải qua nhiều đời HLV với những triết lý bóng đá khác nhau. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim và mới nhất là Michael Carrick đều từng được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có.

Có người mang đến những danh hiệu, có người tạo ra giai đoạn khởi sắc, nhưng không ai duy trì được thành công đủ lâu để thiết lập một chu kỳ thống trị mới.

Vấn đề vì thế không đơn giản nằm ở chiếc ghế HLV trưởng. MU đã nhiều lần thay đổi người cầm quân, nhưng những bất ổn về định hướng thể thao, chính sách chuyển nhượng, cơ cấu quản lý và cách xây dựng đội hình vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nếu Pochettino đến Old Trafford, ông sẽ tiếp quản một tập thể đang sa sút, thiếu sự ổn định và phải đối mặt với áp lực thành tích rất lớn. Lối chơi pressing cường độ cao mà nhà cầm quân này theo đuổi cũng đòi hỏi nền tảng thể lực, tính kỷ luật và sự đồng bộ trong vận hành. Đây không phải những yếu tố có thể hình thành chỉ sau vài buổi tập.

Quan trọng hơn, Pochettino cần được trao quyền xây dựng đội hình phù hợp với triết lý của mình. Một HLV không thể triển khai bóng đá theo ý tưởng riêng nếu liên tục phải thích nghi với những quyết định nhân sự thiếu nhất quán từ cấp quản lý.

Old Trafford không thiếu tiền mua cầu thủ. Điều MU thiếu trong nhiều năm qua là một kế hoạch dài hạn đủ rõ ràng, cùng sự thống nhất giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện. Nếu những vấn đề này không được xử lý, việc bổ nhiệm thêm một HLV dù có năng lực đến đâu cũng khó tạo ra khác biệt căn bản.

Từ ĐT Mỹ, Pochettino đang nóng lòng đến MU (Ảnh: Sun Sport)

Pochettino cần thời gian, MU cần thay đổi từ gốc

Một trong những thách thức lớn nhất dành cho Pochettino nếu tiếp quản MU là ông có thể không được hưởng sự kiên nhẫn như từng có tại Tottenham hay Southampton.

Ở những đội bóng này, nhà cầm quân người Argentina từng có điều kiện xây dựng tập thể qua nhiều mùa giải. Tại MU, mọi thứ có thể diễn ra hoàn toàn khác. Người hâm mộ muốn chiến thắng ngay lập tức, truyền thông liên tục đặt câu hỏi về tương lai đội bóng, còn ban lãnh đạo cũng phải chịu sức ép về hiệu quả đầu tư.

Việc tiếp quản đội bóng giữa mùa giải, trong bối cảnh MU đang vật lộn ở nhóm cuối bảng, càng khiến nhiệm vụ của Pochettino trở nên khó khăn. Ông không chỉ phải cải thiện kết quả mà còn phải nhanh chóng khôi phục niềm tin trong phòng thay đồ và tạo ra một hệ thống vận hành ổn định.

Bản thân chiến lược gia người Argentina cũng từng trải qua những môi trường phức tạp như PSG và Chelsea. Đó là kinh nghiệm có giá trị, nhưng không đồng nghĩa ông đã tìm ra công thức để giải quyết những vấn đề tương tự tại MU.

Bởi vậy, nếu Quỷ đỏ thực sự lựa chọn Pochettino, điều cần thiết nhất không phải là tuyên bố về một cuộc phục hưng tức thì, mà là xác định rõ mục tiêu và trao cho ông những điều kiện cần thiết để làm việc.

Pochettino có thể giúp MU chơi bóng có tổ chức hơn, cải thiện khả năng pressing, khai thác tốt hơn tiềm năng của các cầu thủ trẻ và từng bước định hình lại bản sắc. Nhưng để trở lại cuộc đua vô địch Premier League hay Champions League, đội bóng cần nhiều hơn những thay đổi trên sân cỏ.

Sẽ không công bằng nếu đòi hỏi Pochettino phải làm được những điều mà nhiều HLV tiền nhiệm đã thất bại. Ông có năng lực, có kinh nghiệm và từng chứng minh khả năng xây dựng một tập thể cạnh tranh. Nhưng ông không phải Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Carlo Ancelotti hay Sir Alex Ferguson, những nhà cầm quân đã tạo dựng được những đế chế bóng đá bằng thành tích và tầm ảnh hưởng đặc biệt.

Man United cần một HLV tốt, nhưng quan trọng hơn là cần một hệ thống tốt để HLV ấy có thể thành công.