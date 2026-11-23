Trận đấu khởi đầu với tốc độ cao khi Liverpool chủ động gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút thứ 8 khi trung vệ Leny Yoro phạm lỗi với Alexander Isak trong tình huống tiền đạo Liverpool có cơ hội đối mặt khung thành.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Man Utd phải thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại.

Leny Yoro của Man Utd đã bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 8 trong trận đấu tại Anfield. Nguồn: Getty

Tận dụng lợi thế hơn người, Liverpool nhanh chóng trừng phạt đối thủ. Phút 10, Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt hiểm hóc, đánh bại thủ môn Senne Lammens để mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Florian Wirtz tiếp tục khiến hàng thủ Man Utd choáng váng với pha dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thế thiếu người, Pochettino buộc phải điều chỉnh đội hình khi tung Harry Maguire vào sân thay Bryan Mbeumo nhằm gia cố hàng phòng ngự.

Man Utd nỗ lực chống đỡ sức ép và tìm kiếm cơ hội phản công, nhưng không thể tạo ra khác biệt đáng kể. Thủ môn Lammens cũng phải liên tục trổ tài để ngăn Liverpool gia tăng cách biệt ngay trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Liverpool vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 66, Rio Ngumoha tận dụng đường căng ngang của Bradley Barcola để dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0.

Đây cũng là bàn thắng giúp cầu thủ trẻ này trở thành người ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu Liverpool - Man Utd tại Premier League.

Liverpool có trận thi đấu xuất sắc. Nguồn: AFP

Đến phút 82, Victor Munoz, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, khép lại một ngày thi đấu thảm họa của MU bằng pha dứt điểm sau đường kiến tạo của Wirtz, ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool. Những nỗ lực muộn màng của Bruno Fernandes cũng không thể giúp Man Utd tìm được bàn danh dự.

Bruno Fernandes và các đồng đội đã có một ngày đáng quên. Nguồn: Getty

Thất bại tại Anfield là màn ra mắt không thể tồi tệ hơn đối với Pochettino. Man Utd không chỉ thua đậm đại kình địch mà còn tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Đội bóng hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ có 8 điểm sau 11 trận và mới giành được một chiến thắng.

Pochettino có trận ra mắt thất vọng. Nguồn: Getty

Đáng chú ý, trận thua 0-4 cũng đánh dấu một trong những màn ra mắt tồi tệ nhất của một HLV trưởng Man Utd trong lịch sử, tái lập thất bại với cùng tỷ số từ năm 1926.

Pochettino rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy đội bóng, trong bối cảnh những vấn đề về phòng ngự, sự mất tập trung và tinh thần thi đấu tiếp tục bộc lộ nghiêm trọng.