Pochettino yêu cầu cầu thủ MU bước ra khỏi vùng an toàn để cải thiện chất lượng thi đấu.

Mauricio Pochettino gửi thông điệp cứng rắn đến các cầu thủ Manchester United trước trận gặp Brentford ở vòng 12 Premier League. Nhà cầm quân người Argentina khẳng định ông không muốn học trò cảm thấy quá thoải mái nếu điều đó ảnh hưởng đến quá trình tiến bộ.

"Tôi không phải người dễ tính. Tôi đang cố gắng trở thành một HLV tốt", Pochettino nhấn mạnh.

HLV 54 tuổi muốn xây dựng môi trường tập luyện có tính cạnh tranh cao, nơi các cầu thủ phải liên tục cải thiện bản thân thay vì hài lòng với những gì đang có.

"Chúng tôi cần đối xử tốt với cầu thủ, nhưng đồng thời phải thúc đẩy họ làm những điều khó khăn và đưa họ ra khỏi vùng an toàn. Nếu cứ để mọi người cảm thấy thoải mái, họ sẽ rất khó tiến bộ", ông chia sẻ.

Pochettino cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết trong phòng thay đồ. Theo ông, một tập thể mạnh không chỉ được hình thành từ những buổi tập chiến thuật mà còn cần sự giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ tốt giữa các cầu thủ.

Pochettino mới có hai trận dẫn dắt MU, gồm thất bại 0-4 trước Liverpool và trận hòa Sporting 2-2 tại Champions League. Ông hiểu quá trình xây dựng đội bóng cần thời gian, nhưng thành tích hiện tại khiến MU không thể tiếp tục chờ đợi.

Đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng một trong 11 trận Premier League đầu mùa và đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Trận tiếp Brentford ngày 28/11 cũng đánh dấu lần đầu Pochettino dẫn dắt MU thi đấu tại Old Trafford.

Nhà cầm quân người Argentina muốn cải thiện cường độ pressing, tính tổ chức và sự gắn kết giữa các tuyến. Tuy nhiên, những thay đổi trên sân tập cần sớm được thể hiện bằng kết quả.

Thông điệp của Pochettino khá rõ ràng: ông sẵn sàng gần gũi với học trò nhưng không hạ thấp yêu cầu chuyên môn. MU cần một tập thể có kỷ luật, biết chịu trách nhiệm và không ngại đối diện áp lực nếu muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.