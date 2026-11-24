Theo tờ The Mail, HLV Mauricio Pochettino, 54 tuổi, đang lên kế hoạch bổ sung lực lượng ở ba vị trí gồm tiền đạo, hậu vệ trái và trung vệ.

Đây đều là những khu vực khiến Man Utd gặp nhiều vấn đề trong mùa giải này, khi đội bóng đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Dù vậy, ban lãnh đạo chỉ dự kiến cấp cho Pochettino khoảng 50 triệu bảng để thực hiện các thương vụ trong tháng Giêng.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Manchester United sẽ được cấp một ngân sách chuyển nhượng khá nhỏ trong tháng Giêng. Nguồn: AP:Associated Press

Ở vị trí tiền đạo, Folarin Balogun của Monaco là một trong những mục tiêu hàng đầu của Pochettino.

Chân sút 25 tuổi từng làm việc với chiến lược gia người Argentina trong hai năm tại đội tuyển Mỹ và để lại nhiều ấn tượng. Kể từ khi rời Arsenal cách đây ba năm, Balogun đã có những màn trình diễn đáng chú ý tại Ligue 1.

Dù vậy, phong độ của tiền đạo này trong mùa giải hiện tại chưa thực sự thuyết phục. Anh mới ghi một bàn sau tám lần ra sân trên mọi đấu trường. Balogun cũng từng đứng trước cơ hội chuyển đến Everton trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng thương vụ bất ngờ đổ bể vào phút chót.

Man Utd đang rất cần bổ sung hỏa lực trên hàng công, đặc biệt khi tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ống chân và dự kiến chỉ có thể trở lại vào tháng Giêng. Sự thiếu hụt nhân sự khiến Pochettino muốn sớm tìm được phương án thay thế phù hợp.

Man Utd có thể chiêu mộ một tiền đạo, với ngôi sao Folarin Balogun của Monaco đang là mục tiêu tiềm năng. Nguồn: Getty Images – Getty

Bên cạnh hàng công, vị trí hậu vệ trái cũng là vấn đề đáng lo ngại. Luke Shaw đã vắng mặt trong tám trận gần nhất, khiến đội bóng thiếu một lựa chọn ổn định bên hành lang cánh này. Rayan Ait-Nouri của Manchester City được xem là phương án có thể cân nhắc.

Hồi mùa hè, Man City từng xem xét khả năng để Ait-Nouri ra đi theo dạng cho mượn vào phút cuối. Hậu vệ 25 tuổi hiện không còn giữ được vị trí thường xuyên trong đội hình và mới có tổng cộng bốn lần ra sân. Vì vậy, khả năng Man Utd tiếp cận cầu thủ này có thể được xem xét trở lại, dù việc chiêu mộ một cầu thủ từ đối thủ cùng thành phố không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Man Utd cũng đang nhắm Rayan Ait-Nouri của Manchester City. Nguồn: Getty Images – Getty

Trong khi đó, hàng phòng ngự cũng cần được gia cố sau màn trình diễn đáng thất vọng của Man Utd trong trận đấu đầu tiên dưới thời Pochettino trước Liverpool. Nhà cầm quân người Argentina được cho là muốn nhanh chóng tìm thêm một trung vệ có khả năng cải thiện chất lượng và sự chắc chắn cho tuyến dưới.

Jarrad Branthwaite của Everton từng nằm trong danh sách những cầu thủ được Man Utd quan tâm. Ngoài ra, Calvin Bassey của Fulham cũng nổi lên như một mục tiêu tiềm năng.

Có tin đồn Man United liên hệ với ngôi sao của Fulham, Calvin Bassey. Nguồn: Shutterstock Editorial

Với ngân sách chuyển nhượng chỉ khoảng 50 triệu bảng, Pochettino sẽ phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn bổ sung cả ba vị trí trong tháng Giêng. Trong bối cảnh Man Utd đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, kỳ chuyển nhượng mùa đông có thể đóng vai trò quyết định đối với nỗ lực vực dậy đội bóng của chiến lược gia 54 tuổi.